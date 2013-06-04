پیگیر جدی پرونده های حقوقی موقوفات خراسان رضوی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خالصی اظهار کرد: پیگیری حقوق موقوفات یکی از وظایف شرعی است و باید به صورت جد به دنبال احقاق حق موقوفات باشیم.

کارشناس حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان کرد: یک هزار و 276 پرونده حقوقی موقوفات در دادگاه های رسیدگی داریم، که رسیدگی تا نتیجه، کار زمانبری است و در شهرستان های مختلف میانگین زمانی رسیدگی به پرونده ها از یک تا هشت ماه است.

حجت الاسلام خالصی گفت: با پیگیری های صورت گرفته در خصوص پرونده های حقوقی از ابتدای سال جاری 463 پرونده جدید در راستای احقاق حق موقوفات تشکیل شده است.

وی با اشاره به تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده در سال های 90 و 91 بیان کرد: 436 پرونده در دادگاه های استان رسیدگی شده که رای صادر شده برای 328 پرونده له موقوفات بوده است.

کارشناس حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد با ایجاد سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه و ثبت تمامی اطلاعات موقوفات در آن، مشکلات حقوقی پیش آمده در زمان کمتری رسیدگی و موقوفه خواران نتوانند به موقوفات دست اندازی کنند.