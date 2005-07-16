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۲۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۰۰

در گفت و گو با"مهر" بيان شد:

دلايل توكلي درباره اعلام تخلف در انعقاد دو قرارداد پتروشيمي

دلايل توكلي درباره اعلام تخلف در انعقاد دو قرارداد پتروشيمي

رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي دلايل اين مركز را در اعلام تخلف در انعقاد دو قرارداد پتروشيمي اعلام كرد.

احمد توكلي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره اظهارات وزير نفت مبني بر اين كه تخلف در انعقاد قرارداهاي نفتي ربطي به مركز پژوهش هاي مجلس ندارد، گفت : آقاي زنگنه بهتر است به جاي اظهار نظرهاي مستبدانه به عملكرد همكاران خود در بخش هاي مختلف نظارت كند .

وي تصريح كرد: موضوع تخلف در انعقاد قراردادهاي پتروشيمي  به همه ملت ايران ربط دارد به طوري كه در ماده 2 قانون تشكيل مركز پژوهشهاي مجلس آمده است، اين مركز حق دارد بر حسن اجراي قوانين نظارت داشته باشد .

توكلي افزود : براساس اين ماده قانوني، اين مركز حق دارد به شكايات مردم برعملكرد مسئولان نظارت كرده و با تهيه گزارشي آن را تقديم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كند.

رييس مركز پژوهش هاي مجلس خاطرنشان كرد: همچنين وزير نفت كشورمان بهتر است به جاي اظهارنظرهاي مستبدانه به عملكرد غير قانوني همكاران خود رسيدگي كرده و در اين باره توضيحاتي به مجلس ارايه دهد .

وي افزود : وزير نفت بايد درپي رفع اشكالات قانوني وارد شده بر كاركنان و مديران زير دست خود باشد .

کد مطلب 206965

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