مشکل آب گچساران حاصل کم کاری مسئولان است/ پرونده آب گچساران در راه دیوان محاسبات

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح آب گچساران از دو سال پیش افتتاح شده ولی همچنان بدلیل کم کاری مدیران آب استانی آب این شهر دچار مشکلات فراوانی است.

تاجگردون با بیان اینکه هنوز آب سد کوثر به طور کامل به شهر گچساران نرسیده است، اظهار داشت: مشکلات مربوط به کیفیت نامطلوب آب شهری گچساران نیز از مهمترین مشکلات حوزه آب شهری است.

وی همچنین اظهارداشت: شبکه توزیع آب شرب گچساران ظرفیت پذیرش آب سد کوثر برای انتقال به نقاط مختلف این شهرستان را دارد و با انجام اتصال بین مخازن آب گچساران مردم از آب این سد برخوردار خواهند شد.

تاجگردون با انتقاد شدید از مسئولان آبفای استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در صورت عدم تسریع در رفع اشکالات آب گچساران در نخستین اقدام پرونده ای برای مسئولان آبفای استان در دیوان محاسبات کشورتشکیل خواهد شد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: منابع آب شهرستان گچساران که هزاران کیلومتر دورتر از این منطقه را پوشش می دهد اگر برای مردم گچساران موثر نباشد مورد کم لطفی مسئولان آبفای استان قرار گرفته است.

تاجگردون یادآور شد: در دو سال گذشته مسئولان وزارت نیرو و آبفای استان بارها به این شهر سفر کرده اند و در همه سفر ها وعده برطرف شدن این مشکل داده شده اما متاسفانه هنوز گچساران با این مشکل اساسی مواجه است.

وی در ادامه از مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران خواست تا زمان اجرای کامل انتقال آب شرب از سد کوثر به تمام نقاط گچساران، آزمایش های کنترل کیفیت را بر روی آب شرب انجام دهند و نتایج را به مردم گزارش دهند.