مسئولین به جای آنکه کنار مردم باشند، دست به یقه می شوند/در کشور مستی قدرت است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین فیلم مستند محسن رضایی،کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

بر اساس این گزارش فیلم رضایی بیشتر به حضور وی در دانشگاه ها و استان های مختلف کشور، صحبت های وی با مردم در بازار و خیابان و سر زدن به خانه های فقرا و... پرداخته بود.

فیلم که بیشتر سعی داشت در موضع اقتصادی دیدگاه های محسن رضایی را مطرح کند، درددل های مردم با وی را در این حوزه نشان داده بود.

محسن رضایی در بخش هایی از فیلم گفت: ما در شرایط خاص هستیم و باید بیش از گذشته همدیگر را کمک کنیم .

وی افزود: مسئولین به جای آنکه کنار مردم باشند ، دست به یقه می شوند، این چه معنایی دارد ؟ وقتی مردم مشکل دارند مسئولین باید کنار آنها باشند، اگر به مردم کمک نمی کنید آنها را تضعیف نکنید.

رضایی در بخش دیگری گفت: ما دولتی خواهیم بود که به راحتی جلوی تلویزیون به اشتباه خود اعتراف می کنیم و اگر لازم باشد استعفا می دهیم.

این کاندیدا همچنین در بخش دیگری از این فیلم تأکید کرد: علل داخلی در کندی پیشرفت ایران بسیار بیشتر از فشارهای خارجی است ، هر چند که ما عادت کرده ایم تا مشکل پیش می آید به گردن آمریکا بیاندازیم اما من معتقدم خود ما نقش موثری در کند شدن حرکت انقلاب و نقطه آغاز جدیدی که شروع کردیم ، داریم.

وی گفت: اخلاق در جامعه به اخلاق دولتمردان ما باز می گردد . دولتمردان کشور باید اخلاق اسلامی را رعایت کنند و نخواهد برای رسیدن به قدرت عکس یک خانم را جلوی تلویزیون بگیرند.

رضایی در بخش دیگری کفت: مشکل ما در کشور مستی قدرت است . خیلی ها مدیریت اجرایی دارند اما چون مست قدرت می شوند سرنگون می شوند.

فیلم مستند محسن رضایی با نشان دادن درد دل های مردم با وی در شهر های کرد نشین و جنوبی کشور به پایان رسید.