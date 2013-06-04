پای دخالت سیاست در عرصه فرهنگ و ورزش را بیرون می کشم

به گزارش خبرنگار مهر محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مراسمی که امروز سه شنبه در یکی از ستادهایش با حضور هنرمندان و ورزشکاران برگزار شد گفت: علت اینکه شعار ما "سلام بر زندگی یا ابوالفضل" است به این خاطر است که می خواهیم از همین ابتدا با فرهنگ شروع کنیم با نگاه مردم به صحنه مردم بیایم "سلام بر زندگی" یعنی سلام بر مردم یعنی ایثار، فداکاری، فرهنگی کردن ایران اسلامی.

وی با بیان اینکه بارهای عرض کرده ام جوانان فرشتگان نجات ملت ایران هستند افزود: این بخاطر تجربه ای که از جوانان کشوردارم خودم با چشمان دیدم چگونه جوانان ایران زمین ملت ایران را نجات دادند چگونه وقتی بسیاری از امورات طلسم شده بود جوانان ایران زمین ایران را نجات دادند.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه اعتراف می کنم پرو بال فرشتگان بسته شده است گفت: ما می خواهیم پرو بال جوانان را باز کنیم تا دوباره پرواز کنند 5 استان ایران را گرفتند ولی فرشتگان نجات آمدند ملت ایران را از اشغالگری آزاد کردند.

محسن رضایی به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: امروز بزرگترین حادثه 30 ، 40 سال اخیر رقم خواهد خورد.

ملت ایران در تحریم های اقتصادی است ولی فرشتگان نجات برای سومین بار به میدان خواهند آمد خدا شاهد است اگر احساس خطر نمی کردم نمی آمدم، خدا شاهد است اگر مطمئن به پیروزی نبودم و برنامه نداشتم نمی آمد.

وی با بیان اینکه از گردنه اقتصاد و فرهنگ عبور خواهیم کرد گفت: من مطمئم با حضور شما جوانان و به دست شما از این گردنه عبور خواهیم کرد خواهیم دید کسانی که ملت ایران را تحریم کرده اند در مقابل آنها زانو خواهند زد ملت ایران قهرمان هنر، فرهنگ، معماری، شعر، سرود و اقتصاد هستند.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه بهترین فیلمها و بهترین حماسه های فرهنگی را ملت ما رقم خواهد زد افزود: دیروز اگر حماسه از لوله تفنگ ما بیرون می آمد امروز حماسه از قلم ها عاطفه و فرهنگ سازی ما بیرون می آید. ما حاضر نیستیم حتی یک دقیقه از عمر ملت ایران گرفته شود من امید دارم برنامه دارم و جوانها را می شناسم لذا اگر یک بار دیگر از انرژی جوانان استفاده کنیم ایران به اوج می رسد.

محسن رضایی با بیان اینکه ما به سوی یک پیروزی بسیار بزرگ در حرکتیم افزود: باید همگی بسیج شویم و آستین ها را بالا بزنیم تا از این گردنه عبور کنیم ما ورزشکاران بسیاری فداکار و قهرمان ملی داریم اما به دلیل دخالت سیاست در عرصه ورزش و هنر این جوانان فرهیخته کم اثر شده اند.

وی با اشاره به اینکه اولین کار من این است که پای سیاست و امنیت را از هنر و ورزش بیرون می کشم افزود: به من می گویند آیا شما نگران نیستید فیلمهایی درست شود ضد امنیت ملی یا هنرهایی ضد هویت ایرانی من می گویم از کجا ثابت شده دلسوزی ما سیاستمداران بیشتر از هنرمندان و فرهنگیان نسبت به اسلام و ایران است که دراین هنگام طرفداران و جمع حاضر رضایی با صلوات و شعار رضایی، رضایی حمایتت می کنیم به استقبال سخنان وی رفتند.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دومین کار خود را برای اصحاب هنر و ورزش اقتصاد هنر، ورزش و فرهنگ دانست و گفت: هنر ما ورزش ما و فرهنگ ما پول دارد ولی اقتصاد ندارد اقتصاد هنر، ورزش و فرهنگ را باید درست کنیم چه کسی گفته تولیدات فرهنگی، هنری ما خارج از ایران بازار ندارد من این مساله را نمی توانم بپذیریم.

محسن رضایی ادامه داد: چند گروه مافیایی شناسایی شده اند که آثار هنرمندان را با قیمت کم می خرند و در خارج از کشور به قیمت گزاف می فروشند چرا این پول دست هنرمندان ما نباشد.

وی سومین کار خود را ایجاد تشکیلات برای فرهنگیان و هنرمندان دانست و گفت: به شما قول می دهم به طور دائم کارهای شما را با تشکیلات پی گیری کنم من به سازمانها اعتقاد دارم لذا شورای راهبردی هنر و فرهنگ ملی ایران را با حضور 50 درصد از هنرمندان و 50 درصد از اعضای دولت و خودم تشکیل خواهم داد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: باید رابطه دولت با فرهنگ، هنر و ورزش سرو سامان پیدا کند اینکه به صورت سلیقه ای و حزبی با اینها برخورد کنیم با کمک شورای راهبردی فرهنگ و هنر پایان می یابد. به عنوان سرباز در خدمت شما هستم.

محسن رضایی در پایان با اشاره به سالگرد رحلت امام عزیز گفت: به این جمله ایشان در مورد هنر اکتفا می کنم و آن اینکه امام فرمودند هنر صیقل دادن روح انسانی است انسان با کمک هنر می تواند خود را صیقل دهد و از آلودگی ها نجات پیدا کند امیدوارم در این حرکت بزرگ جهادی به من کمک کنید تا یک جهاد دیگر شروع کنیم.