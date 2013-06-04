کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه تمام مسابقات استانی در سال جدید را به بعد از پایان امتحانات پایان سال تحصیلی نوجوانان و جوانان فوتبالیست و مهمتر از آن به بعد از برگزاری مهمترین اتفاق سیاسی کشور یعنی انتخابات بیست و چهارم خرداد ماه موکول کرده ایم.

وی ادامه داد: بر اساس تقويم اجرائي مسابقات فوتبال استان قم در سال 1392 نخستین لیگ استانی که در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی شاهد برگزاری آن خواهیم بود، برگزاري مسابقات لیگ فوتبال رده نوجوانان باشگاه های استان قم است.

رئیس هیئت فوتبال استان قم بیان داشت: برنامه هیئت فوتبال این است که رقابت های لیگ رده سنی نوجوانان فوتبال قم از روز دوشنبه سوم تیرماه و همزمان با نیمه شعبان و سالروز میلاد با سعادت حضرت مهدی (عج) با شرکت تیم های این رده سنی آغاز شود.

وی افزود: ما با تمام مسابقات در سطوح لیگ و رده های سنی مختلف مطابق با قوانین و مقررات و همچنین استانداردهای روز فوتبال کشور و دنیا برخورد می کنیم و به همین خاطر زمان عقد قرارداد و نقل وانتقالات بازيکنان لیگ رده سنی نوجوانان را از پانزدهم اردیبهشت ماه تا بیست و پنجم خرداد ماه پیش بینی کرده ایم.

بهرامی در ادامه از برنامه ریزی برای برگزاري مسابقات فوتبال لیگ رده جوانان قهرمانی باشگاه های استان قم نیز خبر داد و یاد آور شد: بعد از آغاز لیگ نوجوانان در تیرماه، مسابقات لیگ جوانان از روز هجدهم مرداد ماه و همزمان با عيد سعيد فطر آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه زمان عقد قرارداد و نقل وانتقالات بازيکنان لیگ رده سنی جوانان از اول تیرماه تا دوازدهم مرداد ماه پیش بینی و برنامه ریزی شده است، اضافه کرد: انشاءالله برگزاري مسابقات فوتبال لیگ رده اميد فوتبال قم را نیز از روز سه شنبه بیست و ششم شهریور ماه و مصادف با ولادت با سعادت حضرت امام رضا(ع) شاهد خواهیم بود، ضمنا ینکه زمان عقد قرارداد و نقل وانتقالات بازيکنان لیگ رده سنی امید نیز همانند لیگ رده سنی جوانان انجام می شود.

رئیس هیئت فوتبال استان قم در ادامه با اشاره به برگزاري مسابقات فوتبال قهرمانی لیگ دسته اول باشگاه های استان قم، افزود: این رقابت ها از روز جمعه دوازدهم مهرماه و مصادف با هفته ناجا آغاز می شود، در حالی که زمان عقد قرارداد و نقل وانتقالات بازيکنان این لیگ از پانزدهم مرداد تا ششم مهر انجام می شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاري مسابقات فوتبال ليگ برتر باشگاه های استان قم از روز چهارشنبه بیست و چهارم مهر ماه و مصادف با عيد سعید قربان، خاطرنشان کرد: زمان عقد قرارداد و نقل وانتقالات بازيکنان این لیگ نیز همانند لیگ دسته اول بزرگسالان به انجام می رسد ولی مهلت ثبت قرارداد و نقل و انتقالات تمام لیگ های به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.

