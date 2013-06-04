برنامه های سالگرد امام راحل (ره) با محوریت بصیرت بخشی برگزاری می شود

سرهنگ فرهاد توحیدی عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری ویژه برنامه های گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: هدف کلی از برگزاری این مراسم و اعزام زائران خلق حماسه بزرگ ملی است که با محوریت بصیرت افزایی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این حرکت یک کنگره ملی است که تمام احزاب و گروه ها در آن حضور می یابند، افزود: ملت ایران با این حضور نشان می دهند که با اتحاد و آگاهی ملی حافظ آرمان های امام راحل (ره)، انقلاب و نظام اسلامی هستند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان یادآور شد: این حضور می تواند تمام نقشه ها و توطئه های دشمنان انقلاب را برای دلسرد کردن مردم از نظام و یا فراموشی یاد و خاطره امام راحل (ره) در جامعه خنثی کرده و آنها را ناکام بگذارد.

به گفته وی زائران اعزام شده از شهرستان ها به مرقد رهبر کبیر انقلاب نیز می توانند با برخورداری از سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل مختلف جامعه به بصیرت و آگاهی دست یابند.

وی با بیان اینکه امسال حدود 11 هزار زائر از این استان برای برنامه های گرامیداشت سالگرد امام به تهران و مرقد ایشان اعزام شده بودند، ادامه داد: امسال از تمامی شهرستان ها و حتی روستاها عاشقان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعزام شده است.

توحیدی با تاکید بر اینکه عزاداران این استان قبل از نماز صبح به مرقد رسیده و در مراسم ویژه سالگرد شرکت داشته اند، تصریح کرد: این زائران همچنین از بیانات رهبر انقلاب اسلامی بهره مند شده اند.

وی همچنین از اعزان ورزشکاران استان در قالب کاروان دوچرخه سواران به حرم مطهر امام خمینی (ره) خبر داد و عنوان کرد: بازگشت زائران استان اردبیل آغاز شده و این زائران تا نیمه شب امروز به شهرهای خود مراجعت خواهند کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان همچنین از ویژه برنامه های سپاه برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام خونین 15 خردادماه در سطح استان و در قالب های مختلف عزاداری و سخنرانی خبر داد.