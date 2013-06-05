ولایت فقیه ثمره تدبیر امام خمینی (ره) در آغاز حکومت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد علم‌الهدی بعدازظهر سه شنبه در مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: تدابیر امام راحل بعد از پیروزی انقلاب هنوزهم ادامه دارد و رحلت این مرجع گرانقدر به معنای نابودی امامت و ولایت در نظام اسلامی نیست.

وی ادامه داد: مردم نظام اسلامی امروز ولایت فقیه را رهبری عمیق و آمیخته با اصول اسلام می‌دانند و در حال حاضر مقام معظم رهبری چنان در برابر ‌آمریکا می‌ ایستد که امام(ره) در برابر آمریکا و مستکبران جهان ایستاد بنابراین باید حافظ رهنمودها و اصول امام راحل باشیم و نگذاریم تداوم خط فکری ایشان کمرنگ شود.

اصول امام باید در مدیریت اجرایی کشور حاکم شود

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه اصول امام باید در مدیریت اجرایی کشور حاکم شود، افزود: پدران شما هیچگاه برای پر کردن شکم به جنگ نرفته‌اند و اگر امروز برخی با شعار سازش برای پر کردن شکم خود به میدان آمده‌اند، نباید گذاشت راه به جایی ببرند و با استکبار سازش کنند.

امام جمعه موقت مشهد با اشاره به دولت سازندگی عنوان کرد: در دولت سازندگی فرمول سازندگی غربی با الگوی غلط خارجی روی کار آمد و به ارزش‌ها به‌ویژه عدالت اجتماعی آسیب وارد کرد.

آیت الله علم‌الهدی ادامه داد: کنار آمدن با الگوی اقتصادی غربی و سقوط ارزش‌ها و رسیدن قدرت‌ در دست اقلیت، نتیجه دوران سازندگی بود.

عضو مجلس خبرگان در خصوص دولت اصلاحات نیز بیان کرد: در این دولت هم منکرات اسلامی به راحتی در جامعه نفوذ کرد و در کشور تهاجم فرهنگی عمیقی سایه افکند.

مطالبه مردم، حکومتی معیشتی و ضد تورم است

وی تصریح کرد: پس از نارضایتی مردم از دوران اصلاحات دولتی با شعار اسلامی و عدالت‌محور روی کار آمد و در این دولت بسیاری از ارز‌ش‌ها و اصول حفظ و برخی از اصول نیز لطمه خوردند و بسیاری از مشکلات معیشتی و اقتصادی برای مردم ایجاد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری مطالبه امروز مردم از دولت را حکومت معیشتی اقتصادی و ضد تورم دانست و افزود: اکنون این دو مقوله برای کاندیداها تبدیل به یک شعار تبلیغاتی شده و در این راستا نباید بگذاریم کسانی با شعارهای مذاکره برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی روی کار بیایند و انقلاب را زیر سئوال ببرند.