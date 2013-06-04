حضور وزیر و معاونان وزارت بهداشت در مراسم سالگرد ارتحال امام (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسن طریقت منفرد از نخستین ساعات بامداد 14 خردادماه، همراه با سیل خروشان مردم که از اقصی نقاط کشور خود را به مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رسانده بودند، در این مراسم شرکت کرد.
جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان وزارت بهداشت، نیز در این مراسم وزیر بهداشت را همراهی کردند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دستورات دکتر طریقت منفرد، با استقرار 4 بیمارستان صحرایی، 300 آمبولانس 115 سواری، موتورسیکلت و اتوبوس آمبولانس در چهار ضلع حرم امام خمینی(ره) از مدت ها قبل از برگزاری مراسم آماده رسیدگی به سلامت زائران حرم امام (ره) بوده و اورژانس معاونت درمان این وزارتخانه از مدتی پیش از برگزاری مراسم در حالت آماده باش کامل بوده است.
وزیر، معاونان و جمعی از مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسن طریقت منفرد از نخستین ساعات بامداد 14 خردادماه، همراه با سیل خروشان مردم که از اقصی نقاط کشور خود را به مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رسانده بودند، در این مراسم شرکت کرد.
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