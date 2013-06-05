فعال شدن 33 کمیته ستاد انتخاباتی ولایتی در چهارمحال و بختیاری/ میزبانی از ولایتی در شنبه هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رئیسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران این استان اظهار داشت: 33 کمیته ستاد ولایتی در استان چهارمحال و بختیاری فعال شده است.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی حماسه اقتصادی، تاکید کرد: حضور پر شور مردم در پای صندوق های رای برای حل مشکلات کشور و ناکامی دشمنان ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه هشت کاندیدا از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده اند و اعتقاد به ولایت و قانون اساسی آنها محرز شده است و باید فضای به گونه ای ایجاد شود که بتوانیم انتخاب درست داشته باشیم، اظهار داشت: ستاد های انتخابات باید برنامه ای عمل کنند و برنامه های نامزدها را برای مردم بازگو کنند تا مردم به راحتی بتوانند انتخاب کنند.

سخنگوی ستاد تبلیغاتی مرکزی ولایتی در استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: دولتها در دوران مختلف ضعف ها و نقاظ قوتی داشته اند و ضعف ها باید توسط کارشناسان در سطح بالا برسی شود و در دولت جدید رفع شود و نقاظ قوت به ادامه یابد.

دکتر ولایتی روز شنبه هفته آینده به چهارمحال و بختیاری سفر می کند

رئیسی با اشاره به اینکه ستاد های تبلیغاتی باید از تخریب بپرهیزند و در راستای قانون تبلیغات خود را انجام دهند تا مشکلی ایجاد نشود نا شاهد برگزاری انتخاباتی پر شور و نشاط باشیم و حماسه سیاسی تحقق یابد.

وی با بیان اینکه دکتر ولایتی روز شنبه هفته اینده به استان چهارمحال و بختیاری سفر می کند، اذعان داشت: دکتر ولایتی برنامه های دولت خود را در شهرکرد برای مردم تشریح می کند.

سخنگوی ستاد تبلیغاتی مرکزی ولایتی در استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: ایجاد اعتماد برای مردم توسط ستاد های تبلیغاتی ضروری است و اقدامات و برنامه های مردم باید در زمینه اعتماد مردم به دولت باشد تا مردم اعتماد کنند.