به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه شبکه سوم سیما درپاسخ به جوانان با تاکید بر نقش نخبگان کشور در حل مسایل، منابع انسانی را یکی از مهمترین سرمایه‌های هر کشور خواند و گفت: حتما بین معادن، نفت و گاز و منابع انسانی این منابع انسانی است که دارای اهمیت بیشتر است؛ البته محصول و گل منابع انسانی نیز نخبگان هستند که هیچ چیز در جامعه مهمتر از آن نخواهد بود.



وی با اشاره به بهره گیری اش از نخبگان در تمام پست های مدیریتی در مثالی گفت: متوسط سن بچه‌هایی که پل صدر را ساختند 35 سال بود، البته بچه‌ها هیچگاه تجربه را فراموش نکردند.



شهردار تهران با بیان اینکه در شهرداری تهران محدودیت سنی تعیین کرده است، گفت: در کشور ما افرادی هستند که در جاهای مختلف مشغولند و آنها از جایی نمی‌روند مگر اینکه حوادث آنها را کنار ببرد که این درست نیست.



وی اظهار داشت: اکنون که من به خودم می نگرم و می‌بینم که چه فرصت‌هایی توسط این کشور، نظام و مردم به من داده شده نباید وقتی به جوانان می‌نگرم به آنها بی اعتماد باشم.



این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت از 132 شهردار نواحی در تهران حداکثر 10 نفر از شهردار نواحی بالای 35 سال سن دارند و بقیه کمتر از این سن هستند.



قالیباف اشتغال را یکی از دغدغه‌های جدی برای جوانان عنوان کرد و گفت: امروز به خاطر برخی سوء مدیریت‌ها، تنش‌هایی در خانواده‌ها ایجاد شده و به دلیل همین تنش‌ها برخی مشکلات برای خانواده‌ها پدید آمده است که باید راه‌حل‌هایی برای کاهش و حل آنها ارائه کرد.



این نامزد انتخابات اشتغال جوانان را نیازمند یک برنامه جدی خواند و گفت : من با این روش مخالفم که ما به افراد پول بدهیم تا شغل راه‌اندازی کنند، این روش غیرعلمی و غیر منطقی است.



وی افزود: به نظر می‌آید روش‌های بهتری در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها توجه به بخش‌های خدماتی است؛ امروز خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد داراست که یکی از این خدمات حوزه مرتبط با IT است ، آیا می دانید ما با همین بخش خدمات چقدر می‌توانیم شغل ایجاد کنیم .



قالیباف در ادامه سخنان خود به فیلترینگ اینترنت اشاره کرد و فیلترینگ را ضروری دانست و در عین حال تاکید کرد که نبایستی در این بحث تنگ‌نظری و رفتار سلیقه‌ای اعمال شود.



وی ایجاد اشتغال برای جوانان را یکی از اولویت‌های خود خواند.



نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم درخصوص دغدغه‌های مردم برای تداوم هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی اظهار داشت: امروز مسئله اقتصاد دغدغه همه مردم شده و بنده یک برنامه دو ساله برای ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی و روانی دارم.



قالیباف افزود: یکی از کارهای خوب دولت نهم و دهم این بود که با شجاعت طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها را که سال‌ها بر زمین مانده بود اجرا کرد اما من به نحوه اجرای این طرح انتقاد دارم، در طرح هدفمندی یارانه‌ها بخش پرداخت نقدی اجرا شده اما بخش تولید که حامی اشتغال است مورد توجه قرار نگرفته و باعث تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است.



قالیباف افزود: امروز مردم حتی با دریافت یارانه قدرت خریدشان کمتر از زمانی است که هنوز یارانه‌ها هدفمند نشده بود و به نظر من به نوعی با این مدل اجرای هدفمندی نقض غرض شده است. هدفمندی یارانه‌ها برای آزاد و واقعی کردن نرخ‌ها اجرا شده اما مردم حقوقی دارند که در اجرای این طرح دیده نشده است.



وی گفت: به عنوان نمونه وقتی نرخ بنزین آزاد می‌شود اما ماشین تولیدی صنعت خودرو‌سازی که مدیریت آن در دست دولت است غیراستاندارد است در نتیجه برای هر 100 کیلومتر حدود 12 لیتر بنزین مصرف می‌شود؛ استاندارد جهانی برای مصرف بنزین در هر 100 کیلومتر 6 لیتر است و لذا شما می‌بینید که در کشور ما 6 لیتر هم اضافه مصرف می‌شود که با این حساب 3 هزار و 500 تومان از جیب مردم می‌رود.



این نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با بیان اینکه در دولت وی تولید داخلی اساس و محور خواهد بود در عین حال گفت: قرار نیست وقتی تولید اولویت دارد ما جنس غیراستاندارد و بی‌کیفیت در اختیار مردم قرار دهیم.



وی با تاکید براینکه حتماً روند هدفمند‌سازی یارانه‌ها ادامه می‌یابد تاکید کرد که در دولت او سهم تولید در حوزه صنعت، کشاورزی و همچنین رعایت کیفیت و استاندارد‌ها اصلاح خواهد شد و قدرت خرید مردم بالا می‌رود.



قالیباف تصریح کرد: مدیریت ما یک مدیریت خسته و بسته است که باید بعد از سه دهه به آن پایان دهیم و خون تازه در حوزه مدیریت جاری شود تا اتفاقات بزرگی در کشور بیفتد.



کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در خصوص افزایش قدرت معیشت اقشار ضعیف جامعه و رفع فقر اظهار داشت: مهمترین شرط برای کاهش فقر این است که رونق اقتصادی در کشور اتفاق افتد چرا که تا تولید ثروت نباشد شاهد فقر خواهیم بود.



وی ادامه داد: البته پیامبر مکرم اسلام فرمودند که من از فقر امتم نگران نیستم ولی از سوء تدبیر در امتم نگرانم که این سخن حکیمانه بیانگر آن است که سوء تدبیر پیامدهای ناگواری دارد که یکی از آنها فقر است.



قالیباف تاکید کرد: اگر فقر نتیجه سوء تدبیر بود باید کارها را اصلاح و سوء تدبیر را برطرف کنیم که فقر را از بین ببریم و در این میان یکی از مهمترین مباحث امنیت سرمایه‌گذاری است تا تولید ثروت در کشور تحقق یابد. در حوزه سرمایه گذاری باید قانون رعایت شود تا جامعه بین فقیر و غنی دوقطبی نشود چرا که وقتی در جامعه فقیر و غنی باشد همبستگی و همدلی به وجود نخواهد آمد.



وی ادامه داد: وقتی در یک جامعه به خصوص در روستا یا حاشیه شهرها جوانی برای خرید کفش دچار مشکل است و یا یک خانواده پرجمعیت در یک خانه کوچک زندگی می‌کند اما می‌بینند که از سوی دیگر جوانی در پایتخت سوار ماشین یک میلیاردی می‌شود نمی‌توان انتظار همدلی و همبستگی داشت.



قالیباف با تاکید بر لزوم فقر‌زدایی گفت: فقر‌زدایی نباید از جنس گدا‌پروری باشد بلکه باید مبتنی بر توانمند‌سازی با محوریت رونق اقتصادی و تولید باشد.



نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با بیان اینکه یکی از مباحث سیاست اقتصادی مالیات است و ما باید از کسانی که تولید ثروت می‌کنند مالیات گرفته و آن را برای کسانی که نیازمند سیاست‌های حمایتی هستند هزینه کنیم. بخشی از جامعه درآمد پایین دارند که حتما از آنها نباید مالیات گرفته شود و من معتقدم همه کسانی که درآمدشان زیر 1 میلیون تومان است، دیگر ظرفیتی وجود ندارد که با توجه به خط فقر دولت از آنها مالیات بگیرد.



وی با بیان اینکه افراد پر درآمد باید مالیات بیشتری بدهند و با این مالیات‌ها بیمه همگانی تحقق یابد، تصریح کرد که برای توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار، کارگران ساختمانی و کشاورزان و سایر اقشار کم‌درآمد برنامه جدی دارد.



قالیباف از تفاوت بیمه شهری و روستایی نیز انتقاد کرد و گفت: وقتی انسانی بیمار می‌شود و برای درمان به بیمارستان مراجعه می‌کند این از عدالت و کرامت و انصاف دور است که بین آنها تفاوت قائل شویم. ما باید علاوه بر واگذاری امکانات بیشتر به دهک‌های پایین جامعه انفال را هم به عدالت توزیع کنیم و البته آحاد جامعه ما اهل مساوات و توجه به نیازمندان هستند و این در خون ایرانیان است.



این نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم درباره برنامه‌هایش برای کاهش سن ازدواج نیز توضیح داد: سال 1364 حدود یک میلیون و 860 هزار نفر در کشور متولد شده‌اند که الان جوانان 26 تا 27 ساله ما را تشکیل می‌دهند.



قالیباف افزود: در این سال بیشترین میزان زاد و ولد را داشتیم و بعد از 64 به بعد جمعیت رشد منفی داشت که این رقم الان نزدیک به یک شده که البته خود این هم ناشی از افراط و تفریط بود که باید با تدبیر و استفاده از اندیشه نخبگان در یک پروسه زمانی که فکر می‌کنم یک قرن باید بگذارد، به تعادل برسد.



وی با بیان اینکه معضلات نیروی جوان ما از موج شیرخشک و پوشک شروع شده و به کنکور رسید که کابوسی برای آنها بود و خسارت‌هایی وارد کرد و اکنون نیز به اشتغال و ازدواج رسیده است.



قالیباف حل نشدن این معضلات را ناشی از اشکالات مدیریتی خواند و گفت : وقتی مدیریت طولانی و خسته و بسته می‌شود و از نخبگان و خرد جمعی استفاده نمی‌شود مشکلات حل نمی‌شود که نمونه آن این است که ما هنوز درگیر کنکور هستیم که یک مدیر واقعی باید آن را در دهه 70 حل می‌کرد.



وی تصریح کرد: امروز مدیر واقعی کسی است که با همه خلاء‌هایی که اتفاق افتاده دو چیز را پیش‌بینی کند که یکی بحث اشتغال همان متولدین دهه 60 است که قربانی نشوند چرا که اگر یک جوان نتواند در فاصله سنی 20 تا 30 شغل پیدا کند و زندگی مستقل تشکیل دهد برای کشور آسیب است.



وی با اشاره به تاثیر اشتغال و ازدواج جوانان در امنیت کشور اظهار داشت: امروز وقتی یک دزد یا معتاد می‌بینیم می‌گوییم که باید جلوی جرم و اعتیاد گرفته شود اما کسانی که در بروز این پدیده‌ها مقصرند، نادیده می‌گیریم.



قالیباف افزود: اینکه کسی به دلیل انجام جرم به زندان می‌رود بخشی را خودش مقصر است و حتما سهم دارد اما جامعه و خانواده و از همه مهمتر دولت هم در این موضوع سهم دارد و وقتی بنده مدیرم و نمی‌توانم اشتغال ایجاد کنم در بروز پدیده‌های اجتماعی سهم دارم.



وی ادامه داد: یکی از مسائل نادرست این است که وقتی می‌خواهیم مجرمی را تنبیه کنیم فقط همان جوانی که مرتکب جرمی شده تنبیه می‌کنیم و کار به مسئولان و دولتمردانی که کوتاهی کرده‌اند که 20 سال یا 25 سال فرصت داشته‌اند و هیچ کاری برای شهروندان نکرده‌اند، نداریم.



نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: نگاه ما به جوانان و مسائل آنها غیرمنطقی است و معتقدم امروز مدیر کسی است که مسئله مسکن و اشتغال جوانان را حل کرده و از هم‌اکنون برای آینده برنامه ریزی کند.



قالیباف با بیان اینکه ما در آینده بسیار نزدیک و در انتهای همین دهه با یک جمعیت پیری روبرو هستیم که موضوع سلامت، بهداشت روانی و درمان و حقوق بازنشستگی و سیاست‌های جبرانی برای آنها بسیار اهمیت دارد، امروز ما می‌توانیم به همت جوانان عزیز هم مشکلات موجود را حل کنیم و هم می‌توانیم با برنامه‌ریزی درست از بروز مشکلات آینده از هم‌اکنون جلوگیری کنیم و مطمئنم این با تغییر اساسی در حوزه مدیریت کشور شدنی است.

این کاندیدای انتخابات درباره برنامه هایش برای کاهش تاثیر نامطلوب فرهنگ غرب بر روی جوانان گفت:‌در یک نگاه ما به دنبال کارهای سخت و یا تهدید‌محوری در فرهنگ هستیم و یا از نگاه دیگر می‌توانیم تربیتی به موضوع نگاه کنیم یعنی تربیت و موضوع را در فرهنگ ببینیم. از همان روزی که فرزند ما متولد می‌شود باید به آن توجه کنیم. البته حتی از دوران باروری نیز باید بحث رزق حلال مطرح شود اما پایه اصلی کار ما باید بر اساس تربیت در دوران نوجوانی و جوانی باشد.



وی با دفاع از برخی محدودیت‌ها همچون فیلترینگ گفت: ما نمی توانیم بگوییم همه چیز را باید رها کرد اما کنترل یک ضرورت است. اگر انسان وارد یک مکان آلوده شود و از ماسک استفاده نکند حتما دچار آلودگی می‌شود در محیط فرهنگی نیز اگر یک جوان در محیط پر گناه باشد حتما آسیب‌پذیر است اما گر کسی را می‌خواهیم در جامعه بیاوریم و آن را در جامعه رها کنیم باید به او شنا یاد بدهیم و بعد در دریای مواج رها کنیم.



قالیباف گفت: متاسفانه امروز ما در کار فرهنگی کار بنیادی انجام نداده‌ایم واقعا امروز کار آموزش و پرورش و آموزش عالی دچار بی‌توجهی‌هایی شده است. معلمین ما نیز در حوزه آموزش و پرورش همین ‌گونه‌‌اند. یکی از برنامه‌‌های مهم و جدی من این است که چون معلمان و اساتید جزو پایه‌های اصلی فرهنگی هستند هیچ دغدغه معیشتی نخواهید داشت و زمینه ارتقای معیشتی در دوران آموزش و پرورش را فراهم خواهم کرد تا تربیت وی در دوران آموزش و پرورش به درستی انجام شود تا یک انسان ماهر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بسازیم.



این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: البته ما باید به این نکته توجه کنیم که گاهی وقت‌ها محدودیت مصونیت نیز می‌آورد اما محدودیت‌های بیش از اندازه امنیت روانی جوانان را مختل می‌کند.



قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین کارها ارتقای معیشتی و بالا بردن استعدادهای علمی معلمان است، گفت: این کار سبب می‌شود تا با ظرفیت بیشتری به فرزندان ما برسند و این از برنامه‌های قطعی من در دولت آینده است.



وی گفت: حتما ارتقای مسائل معیشتی جزو برنامه‌های اصلی من در دولت آینده خواهد بود البته افزایش مهارت‌های معلمان نیز در برنامه ما خواهد بود.



این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: البته باید سیاست‌‌های کلی آموزش و پرورش را در خصوص نظام آموزشی به کار بگیریم بخصوص این مسئله درباره علوم انسانی قابل تامل است. هدف اصلی رشد نظام اسلامی ارتقای انسان در سایه هدایت قدسی برای رسیدن به یک نقطه والا است و این از آموزش و پرورش و وزارت علوم بیرون می‌آید.



قالیباف گفت: مطمئن باشید دو وزارتخانه‌‌ای که من حتما به آن رفت و آمد خواهم کرد وزارت آموزش عالی و آموزش و پرورش خواهد بود.



همچنین قالیباف درباره حضور زنان در جامعه و برنامه خود برای این مسئله گفت: یکی از مهمترین و اساسی‌ترین نقش‌ها در جامعه ما زنان هستند. چرا که زنان گرانبهاترین جوهری هستند که در جامعه وجود دارند. هیچ کس جز زنان ما نمی‌توانند انسان‌ها را در دامن خود به خوبی تربیت کنند.



این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه ما نباید در کارهای خود نگاه جنسیتی داشته باشیم، گفت: ما تحت تعالیم اسلام بر این باوریم که حقایق قدسی که برخاسته از مکتب اسلام است می‌تواند انسانیت و آزادگی انسان را حفظ کند وقتی این دو به وجود آمد ما می‌توانیم آزادی و آزادگی را در تمام انسان‌ها فارغ از زن یا مرد بودن انسان ببینیم.



قالیباف با اشاره به اینکه عاطفه‌ای که خداوند به صورت فطری در زن‌ها گذاشته است در مردها نگذاشته ما نباید تحت تاثیر فرهنگ غرب بگوییم که همه مردها و زن‌ها مثل هم هستند. من زمانی که رئیس پلیس بودم تلاش کردم تا پلیس زن را شکل بدهم.



وی افزود: من زمانی که من پلیس زن را تشکیل می دادم نمی‌توانستم انتظار داشته باشم که یک افسر زن در فلان پاسگاه مرزی در لب مرز نگهبانی دهد در حالیکه همسر و فرزند آن خانم در شهرستان دیگری زندگی کنند، اینجا است که تفاوتها روشن می‌شود.



این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ادامه داد: فرض کنید حادثه‌ای اتفاق افتاده است و زنی به قتل رسیده است و پیکر آن زن بر روی زمین است آیا در نظام اسلامی می‌تواند ده افسر مرد بیایند تا پیکر آن زن را بررسی کنند اینجا می‌تواند یک افسر زن متخصص که تخصص در حوزه بررسی قتل دارد، می‌تواند وارد این موضوع شود و همه شئونات رعایت شود.



قالیباف با اشاره به اینکه امروز در دانشگاه‌ها به خاطر استعداد زنان سهم آنان در بحث ورود به دانشگاه‌ها به شدت افزایش داشته است، گفت: ما در هرجا که از مدیران زن استفاده کردیم به موفقیت رسیده‌ایم. البته ما در بحث خانم‌ها و تحصیلکرده‌ها یکی از مشکلات جدی ما بیکاری آنان است. البته کار تنها از منظر درآمد قابل بررسی نیست چرا که کار به معنای جوهر و پایه حرکت زندگی انسان است. یکی از مشکلات جدی ما این است که تعداد زیادی از خانم‌های فارغ‌التحصیل ما بیکار هستند.



وی افزود: من معتقدم که حتما مدیریت باید با رعایت شئونات آنان به زنان واگذار شود. من در اینجا عرض می‌کنم هیچ کاری نمی‌تواند جایگزین نقش مادری باشد بعد از نقش مادری بقیه اوقات با حفظ رعایت شئون می تواند به کار اختصاص پیدا کند.



قالیباف با اشاره به اینکه خانم‌ها باید برای خودشان برنامه ریزی کنند، گفت: ما در حوزه زنان به دو موضوع توجه کردیم حوزه سلامت جسمی زنان و حوزه روانی زنان که البته رعایت باورهای اسلامی نیز در این موضوع شرط بوده است.