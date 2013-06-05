اعضاي هيئت بازرسي ستاد انتخابات كردستان منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضاي هيئت بازرسي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا در استان كردستان منصوب شدند و كار بازرسي بر روند برگزاري انتخابات را اين هيئت انجام مي دهد.

بر اساس احكام صادر شده موسی مرادیانی مسئول بازرسی انتخابات استان کردستان، مهدی ارشادی دبیر بازرسی انتخابات، محمد ابراهیم حسن نژاد، قباد میمنت آبادی و سید جمیل احمدی ديگر اعضای بازرسی انتخابات استان کردستان را تشکیل می دهند.

بر اساس اطلاعيه صادر شده از سوي هيئت بازرسي انتخابات استان كردستان از مردم براي ارائه گزارش هاي خود در خصوص روند برگزاري انتخابات دعوت شده است تا با بازرسي انتخابات استان همكاري و مشاركت لازم را داشته باشند.

در اين اطلاعيه آمده است: در اجرای ماده 31 اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 66 قانون شوراها این شبکه به منظور کنترل صحت جریان انتخابات، آماده دریافت گزارشات مربوط به وقوع تخلفات انتخاباتی و مواردی که موجب مخدوش کردن حسن جریان انتخابات است، تشکیل شده است.

در ادامه تاكيد شده است: براین اساس و نظر به اهمیت گزارش های مردمی در برگزاری انتخابات سامانه پیام کوتاه 30007770 توسط بازرسی مرکزی انتخابات کشور برای ارسال اخبار و اطلاعات انتخاباتی تعیین و اعلام شده است که شهروندان می توانند گزارشات خود را به این شماره پیام ارسال نمایند.

در بخش ديگري از اين اطاعيه آمده است: محل استقرار دبیرخانه این بازرسی واحد بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان است که شهروندان برای ارتباط با بازرسی انتخابات استان كردستان می توانند با شماره تلفن و دورنویس 2263842-0871 تماس حاصل كرده و یا مطالب خود را فاکس كنند.