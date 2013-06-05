متولیان حوزه اقتصادی باید شرایط را برای افزایش صادرات در كردستان فراهم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کردستان اظهار داشت: شرایط لازم برای سرمایه گزاری و توسعه اقتصادی در کردستان وجود دارد و همه باید با بسیج امکانات مسیر افزایش صادرات و توسعه پایدار استان را هموار سازیم.

وی افزود: باید با اتخاذ مشوق های لازم عرصه را برای ورود فعالان بخش خصوصی برای افزایش صادرات در استان كردستان فراهم کنیم.

استاندار کردستان ادامه داد: مرزهای رسمی و بازارچه های مرزی استان فرصتی مغتنم را برای افزایش صادرات و رشد مبادلات مرزی به وجود آورده و هم اکنون پایانه مرزی باشماق مریوان یکی از فعال ترین پایانه های مرزی کشور است که در این راستا باید با برنامه ریزی منسجم و مدون از این ظرفیت بالقوه نهایت استفاده را به عمل آوریم.

شهبازی یادآور شد: فعالان اقتصادی و دستگاه های متولی بخش تولیدی و اقتصادی استان می توانند نیازسنجی و بازاریابی در کشورهای همسایه از جمله در کشور عراق سهم بیشتری از بازار هدف در این کشورها را تصاحب کنند.

وی بیان کرد: تولید کنندگان استان با افزایش تولیدات ضمن تحقق سهم اشتغال زایی استان بستر لازم را برای حضوری فعال تر در بازار رقابت با سایر کشورها داشته باشند.

استاندار کردستان از مسئولان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کردستان خواست تا نظارت بیشتری بر نحوه کیفیت کالاهای صادر شده برای جلب اعتماد مصرف کنندگان در بازارهای هدف کشور عراق داشته باشند.

شهبازی حفظ جایگاه ایران اسلامی را در بازارهای هدف اقتصادی به ویژه شمال عراق را بسیار لازم و ضروری دانست و بر صادرات کالاهای ایرانی با کیفیت بالا تاکید کرد.

وی در پایان بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی در تملیک زمین و ساخت نمایشگاه دائمی سنندج تاکید کرد.