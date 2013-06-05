15 خرداد سر چشمه بیداری ملت ایران در دفاع از اسلام است

بیوک مقدسی بخشایش در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: شجاعت حضرت امام خمینی (ره) در روشنگری توطئه های غرب و استکبار به ویژه سران صهیونیسم علیه اسلام در زمانی انجام شد که بسیاری از کشورهای اسلامی منطقه درگیر فتنه های برخواسته از دامان این شیاطین بود.

وی ابراز داشت: ممالک اسلامی در مشکلات تولید شده از سوی این ایادی شیطان دست و پا می زدند و قیام ها و اقدامات عملی آنها نتیجه ای در بر نداشت به خصوص در قضیه فلسطین که همه دنیای اسلام را متاثر کرده بود.

مقدسی افزود: تصریح امام بر اینکه همه مشکلات ما از اسرائیل است ، از شاه است ، از آمریکاست باعث شد تا این جو خفقان بشکند و نور امید بر دل مومنین بتابد.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان ادامه داد: رویه ای که حضرت امام (ره) در پیش گرفت دو عامل را نشانه رفته بود که موجب ایجاد مشکل برای ممالک اسلامی بودند یکی قدرت های استکباری که با آگاهی از ظرفیت های اسلام آن را به انزوا کشیده بودند و دوم اینکه وجود چنین شرایطی در دنیای اسلام ناشی از بی کفایتی حاکمان آن ممالک بود و همین امر حساسیت های داخلی و خارجی علیه ایشان را برانگیخت.

مقدسی گفت: اما همین جسارت معمار بزرگ انقلاب باعث شد تا روح عزت نفس بر کالبد همه مومنان دمیده شود و قیام های اسلامی مردم در ایران یکی بعد از دیگری شکل بگیرد و نتیجه آن پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 باشد.

وی با تاکید بر اینکه حرکت بیداری اسلامی موجود در منطقه ادامه همان مسیر سرخ 15 خرداد 42 ایران است افزود: خط سرخ تشیع بر رگ های همه مسلمانان خون عزت و سربلندی را تزریق کرده و اکنون شاهد قیام امت اسلام علیه مستکبران و دست نشانده های آنها در بلاد اسلامی هستیم و ضامن تحقق کامل این آرمان تنها و تنها اصل ولایت فقیه است.