امام راحل شخصیتی ماندگار در تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورمحمدی عصر سه شنبه در آیین کلنگ زنی مصلی امام خامنه ای رفسنجان گفت: در برخی کشورهای اسلامی مثل لبنان، به وجود آورندگان انقلاب افرادی از شاگردان امام خمینی (ره) بودند.

وی ادامه داد: ایشان در جوانب مختلف در زندگی شان از کودکی، دارای شهامت و قدرت بودند و با جرات تمام تصمیم گیریهای خود را براساس علم و معنویت و خداپرستی بیان می کردند.

پورمحمدی ادامه داد : در زمان انتخابات ریاست جمهوری که بنی صدر انتخاب شد، حضرت امام از شخصیت درونی این فرد آگاه بودند لذا بنا به احترام به رای مردم قبول می کنند تا بنی صدر رئیس جمهور بماند.

وی به سالروز قیام 15 خرداد سال 42 اشاره کرد و گفت: امام راحل( ره) در آن روز اعلام کردند که یاران من کسانی هستند که در گهواره بسر می برند، در پس این پرده که با بصیرت نگاه کنیم پی می بریم که امام اوج قضیه را دیده بودند و افراد در گهواره با بزرگ شدن و قرار گرفتن در مسیر الهی و دفاع از حقوق مسلمانان در برابر ابرقدرتها ایستادند و با پخش اعلامیه های متفاوت برای آگاه سازی مردم قدمهایی برداشتند که برخی در همان بحبوحه شهید شدند.

وی ادامه داد: برخی تا زمان پیروزی ایران اسلامی بر رژیم پهلوی در 22 بهمن پیش رفتند و برخی نیز در هشت سال دفاع مقدس جانانه جنگیدند و از آرمان اسلامی دفاع کردند.

این مسئول اضافه کرد: همچنان تعدادی از آن بزرگواران در چرخاندن جرخ مملکت از پای ننشستند و همواره در دستگاههای دولتی و یا غیر دولتی خدمت می کنند.

پورمحمدی به ساده زیستی امام راحل( ره) اشاره کرد و گفت: ایشان در طول حیات خود از تجمل گرایی پرهیز داشتند و تمام دغدغه ایشان خدمت به مردم بود.

وی گفت : ساده زیستی و عشق به مردم باعث شد که در روز رحلت ایشان جمعیت انبوه کشور برای خاکسپاری حضور یابند و در غم بزر گ از دست دادن این عالم فرهیخته شریک شدند.