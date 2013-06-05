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۱۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

رسانه های روسی خبر دادند؛

آتش سوزی در ایستگاه مرکزی مترو مسکو

آتش سوزی در ایستگاه مرکزی مترو مسکو

یک رسانه غربی لحظاتی پیش از تخلیه مسافران ایستگاه مرکزی مترو در مسکو واقع در نزدیکی کاخ کرملین، بر اثر آتش سوزی شدید خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری راشاتودی لحظاتی پیش گزارش داد مسافران مترو مسکو بر اثر آتش سوزی شدید تخلیه شدند.

هنوز هیچ گزارشی درباره تلفات این حادثه و دلیل آن و اینکه آیا این آتش سوزی عمدی بوده است یا خیر، منتشر نشده است. 

کد مطلب 2069903

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