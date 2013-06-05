آتش سوزی در ایستگاه مرکزی مترو مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری راشاتودی لحظاتی پیش گزارش داد مسافران مترو مسکو بر اثر آتش سوزی شدید تخلیه شدند.
هنوز هیچ گزارشی درباره تلفات این حادثه و دلیل آن و اینکه آیا این آتش سوزی عمدی بوده است یا خیر، منتشر نشده است.
یک رسانه غربی لحظاتی پیش از تخلیه مسافران ایستگاه مرکزی مترو در مسکو واقع در نزدیکی کاخ کرملین، بر اثر آتش سوزی شدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری راشاتودی لحظاتی پیش گزارش داد مسافران مترو مسکو بر اثر آتش سوزی شدید تخلیه شدند.
هنوز هیچ گزارشی درباره تلفات این حادثه و دلیل آن و اینکه آیا این آتش سوزی عمدی بوده است یا خیر، منتشر نشده است.
نظر شما