مراسم بزرگداشت قیام خونین 15 خرداد مردم قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، شامگاه سه شنبه در مراسمی که به مناسبت سالگرد قیام خونین 15 خرداد مردم قم در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: امام خمینی(ره) این فقیه بزرگ در زمانی که رژیم طاغوت نه تنها اقتصاد بلکه فرهنگ این کشور را به نابودی کشانده بود به پا خواست و در برابر چنین انسانهایی قیام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی عنوان کرد: یکی از کارهای رژیم طاغوت مسئله کشف حجاب زنان بود و از طرفی هم برگزاری عزای امام حسین(ع) را ممنوع کرده بود که امام راحل با مشاهده این گونه اقدامات نتوانستند سکوت اختیار کنند و نهضت بزرگ خود را آغاز کردند.

وی عنوان کرد: امام راحل با الگو گرفتن از امام موسی کاظم(ع) با طاغوت مبارزه کردند و در این مسیر هیچ گاه کوتاه نیامدند تا اینکه این انقلاب سر انجام به پیروزی رسید و حکومت اسلامی تشکیل شد.

امام جمعه قم با بیان اینکه برگزاری انتخابات یکی از دغدغه‌های امام راحل بود، افزود: امام همواره می‌فرمودند که میزان رأی ملت است و امروز نیز ملت ما باید از میان کاندیداهای موجود به وظیفه خود عمل کنند و فرد اصلح را برگزینند و حماسه سیاسی مد نظر مقام معظم رهبری را محقق کنند.

وی با اشاره به دیدار برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری و همچنین مسئولان کشور با علماو مراجع تقلید ابراز داشت: علما و مراجع همواره با برگزاری جلسات با مسئولان استقبال کرده که در این دیدارها گزارش عملکردی هم ارائه می‌شود اما باید توجه داشت که آنها در عرصه انتخابات از کسی حمایت و پشتیبانی نخواهند کرد.