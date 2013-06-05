دومین گروه از اعضای گروهک تروریستی منافقین وارد آلبانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه کل العراق، منابع آلبانیایی از حضور دومین گروه از اعضای گروهک تروریستی منافقین به خاک این کشور خبر دادند.وزارت خارجه آلبانی با صدور بیانیه ای اعلام کرد 30 نفر از اعضای گروهک منافقین طی روزهای گذشته وارد آلبانی شده اند.

لئونارد اولی سخنگوی وزارت خارجه آلبانی بیان کرد اعضای گروهک منافقین در اردوگاهی در نزدیک تیرانا مستقر خواهند شد و پس از اتمام کارهای مربوط به اسکان به آپارتمانهای مسکونی منتقل خواهند شد.

شایان ذکر است که صلاح بریشا نخست وزیر آلبانی در هفدهم ماه مارس گذشته از آمادگی کشورش برای میزبانی از 210 نفر از اعضای گروهک منافقین خبر داده بود.در شانزده ماه مه اولین گروه از منافقین به آلبانی رفته بودند.