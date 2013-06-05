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۱۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۰۱

هشدار شدید اللحن مقتدی صدر به آمریکا / بایدن تروریست و مزدور اسرائیل است

هشدار شدید اللحن مقتدی صدر به آمریکا / بایدن تروریست و مزدور اسرائیل است

رهبر جریان صدر به معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره طرحهای تجزیه طلبانه اش برای عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه لبنان 24، مقتدی صدر در واکنش به درخواستهای تجزیه طلبانه جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، وی را تروریست و مزدور اسرائیل معرفی کرد.

وی ضمن هشدار به آمریکا اعلام کرد: پایگاههای آمریکا در داخل و خارج عراق در تیر رس ما قرار دارد.

مقتدی صدر از بایدن خواست به مردم آمریکا توجه کند، زیرا ملت عراق هوشیار و یکپارچه هستند.

وی افزود: آنچه اشغالگران را ناراحت می کند وحدت و اتحاد عراق است و از همین رو به فکر تجزیه آن افتاده اند.

مقتدی صدر بیان کرد: ای بایدن، خداوند زبانت را قطع کند ای تروریست و مزدور اسرائیل.ما نیازی به طرحها و افکار شیطانی تو نداریم و عراق از آن ماست و کُرد و سنی و شیعه با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز دارند.

کد مطلب 2069960

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