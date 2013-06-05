هشدار شدید اللحن مقتدی صدر به آمریکا / بایدن تروریست و مزدور اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه لبنان 24، مقتدی صدر در واکنش به درخواستهای تجزیه طلبانه جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، وی را تروریست و مزدور اسرائیل معرفی کرد.

وی ضمن هشدار به آمریکا اعلام کرد: پایگاههای آمریکا در داخل و خارج عراق در تیر رس ما قرار دارد.

مقتدی صدر از بایدن خواست به مردم آمریکا توجه کند، زیرا ملت عراق هوشیار و یکپارچه هستند.

وی افزود: آنچه اشغالگران را ناراحت می کند وحدت و اتحاد عراق است و از همین رو به فکر تجزیه آن افتاده اند.

مقتدی صدر بیان کرد: ای بایدن، خداوند زبانت را قطع کند ای تروریست و مزدور اسرائیل.ما نیازی به طرحها و افکار شیطانی تو نداریم و عراق از آن ماست و کُرد و سنی و شیعه با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز دارند.