نویسنده پرفروش آثار جنایی، چند جزیره خرید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، این نویسنده پرفروش چند جزیره غیرمسکونی اسکاتلندی را که خودش در هنگام کشتیرانی کشف کرده بود، خرید.

این نویسنده که آثار پرفروشی مثل «آژانس کارآگاهی بانوان شماره یک» را در کارنامه‌اش دارد، با پرداخت 300 هزار پوند، جزایری را خرید که تنها در هوای خوب با قایق در دسترس هستند.

او اعلام کرد می‌خواهد وقتی بازنشسته شد، در این جزایر متروک اقامت کند. با این حال او که 64 سال دارد هنوز خیلی فعال و پرکار است و آثارش با فروش خوبی روبرو هستند.

مک کال اسمیت که بیش از 20 میلیون نسخه از کتاب‌هایش تاکنون به فروش رسیده است، پس از این که در حال کشتیرانی با همسرش این جزایر را با ماسه‌های سفید دید، عاشق این مکان شد. مساحت این جزایر بیش از 50 جریب (حدود 200 هزار متر مربع) است.