راهپیمایی وارثان کفن پوش قیام 15 خرداد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی وارثان کفن پوش قیام 15 خرداد صبح چهارشنبه در ورامین با حضور جمع کثیری از مردم این شهرستان از گلزار شهدای سید فتح الله به سوی مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار شد.

راهپیمایی کفن پوشان 15 خرداد در شهرستان ورامین با حضور آحاد مردم انقلابی، مسئولان و خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران برگزار شد.

مردم ورامین طبق روال هر سال، در راهپیمایی پنجاهمین سالگرد قیام 15 خرداد د شرکت کردند و یاد و خاطره آن شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.

راهپیمایی وارثان کفن پوش قیام 15 خرداد با استقبال اصحاب رسانه‌ در ورامین همراه بود که این مراسم را پوشش خبری ـ تصویری می‌ دادند.

راهپیمایان شعارهای "ماپیروان مکتب حسینیم، جان بر کفان نهضت خمینیم"، "در دست ما قرآن و تیغ و خجر، تکلیف ما حکم جهاد رهبر"، "ما راهیان نیمه خردادیم، فریاد مرگ بر آمریکا سر دادیم" و ... سر دادند.

همچنین مردم ولایتمدار ورامین در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی در حمایت از ولایت و زنده نگاه داشتن یاد شهدای 15 خرداد 42 با آرمانهای امام(ره) و شهدای مظلوم 15 خرداد، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تجدید بیعت کردند و چهل و نهمین سالگرد این قیام خونین را گرامی داشتند.

لازم به ذکر است، در این مراسم آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران سخنرانی کرد.