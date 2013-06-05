427 نفر برای 21 کرسی شورای شهر تبریز رقابت می کنند

محمود چمنی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت ‌و گو با خبرنگار مهر افزود: یک‌هزار و 11 نفر برای انتخابات شهر و روستا در شهرستان تبریز شرکت کرده بودند که پس از بررسی‌های صورت گرفته از این تعداد38 نامزد بنا به مستندات قانونی رد‌صلاحیت شدند و از این تعداد 32 نفر انصراف داده بودند.

فرماندار تبریز ادامه داد: در انتخابات شورای اسلامی تبریز از 488 نفر ثبت ‌نام کننده 26 نفر انصراف داده و 427 نفر تایید صلاحیت شدند و 35 نفر بنا بر عدله موجود رد صلاحیت شدند.

چمنی با اشاره به تعداد ثبت نام کننده های شهر خسروشاه گفت: در شهر خسروشاه 18 نفر برای پنج کرسی شورای شهر ثبت‌نام کرده بودند که دو نفر انصراف داده و رد صلاحیتی انجام نگرفته است.

وی در ادامه گفت: در شهر سردرود 20 نفر ثبت‌نام کرده بودند که یک نفر انصراف داده و یک نفر نیز رد صلاحیت شده و 18 نفر برای هفت کرسی شورای این شهر با هم رقابت خواهند کرد.

فرماندار تبریز در پایان هم چنین به تعداد کاندیداهای باسمنج اشاره کرد و گفت: در شهر باسمنج برای پنج کرسی شورای شهر این شهر19 نقر ثبت نام کرده بودند که سه نفر انصراف داده و دو نفر رد صلاحیت شدند و 14 نفر باهم به رقابت خواهند پرداخت.