مهرجویی جدیدی را با "چه خوبه که برگشتی" تجربه کنید

به گزارش خبرنگار مهر، تماشای جدیدترین ساخته سینمایی داریوش مهرجویی با نام "چه خوبه که برگشتی" در آخر این هفته، طعم متفاوتی از سینمای مهرجویی را به شما می‌چشاند، اما انتظار نداشته باشید که فیلمی در سبک کارهای قدیمی مهرجویی ببینید.

"چه خوبه که برگشتی" شباهت‌هایی به "نارنجی پوش" و حتی "مهمان مامان" ساخته‌های قبلی این کارگردان دارد و به نوعی از فضای سرخوشانه ای برخودار است. نویسندگی این فیلم مانند دو کار قبلی مهرجویی برعهده وحیده محمدی‌فر همسر این کارگردان است به همین دلیل ممکن است برای کسانی که علاقه‌مند به سینمای مهرجویی هستند و "هامون"، "پری" و ... را از آثار شاخص این کارگردان می‌دانند، دیدن فیلم‌های اخیر وی همان حس و حال قبلی را به آنها ندهد.

"چه خوبه که برگشتی" داستان فرزاد دندانپزشکی است که پس از سال‌ها به ایران می‌‌آید تا دور از مسائل و آشفتگی زندگی‌‌اش به آرامش برسد. همزمان با ورود او به کشور یک شی مرموز ‌فضایی پدیدار می ‌شود و پای خانم دکتر یاسمین و سنگ‌های جادویی‌‌اش را به ماجرایی باز می‌کند که رفاقت دیرینه فرزاد و کامبیز را که سال‌هاست در همسایگی هم کنار دریا زندگی می ‌کنند، به جدالی بیهوده می‌ کشاند ...

حامد بهداد، مهناز افشار، رضا عطاران، همایون ارشادی، رویا تیموریان، حسن پورشیرازی و ... از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

مهناز افشار، رضا عطاران و رویا تیموریان اولین همکاری خود را در این پروژه با مهرجویی داشتند که هرکدام بازی‌های متفاوتی ارائه کردند اما حامد بهداد پیش از این در فیلم "نارنجی پوش" نیز با مهرجویی همکاری داشته و این موضوع نشان می‌دهد سلایق آنها می تواند به هم نزدیک باشد.

تمام فیلمبرداری "چه خوبه که برگشتی" در شمال کشور انجام شده و این لوکیشن به فضای سرخوشانه فیلم کمک کرده است.

البته "چه خوبه که برگشتی" به عنوان آخرین ساخته مهرجویی نتوانست نظر منتقدان و داوران را در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به خود جلب کند. اما در هر حال دیدن چنین فیلمی از مهرجویی خالی از لطف نیست.

داستان این فیلم با ورود حامد بهداد در نقش فرزاد به کشور شروع می شود، در ابتدای فیلم روابط صمیمی دو دوست قدیمی فرزاد و کامبیز (رضا عطاران) به خوبی به تصویر می کشد، اما این حس رفاقت و صمیمیت با ورود زنی با نام یاسمین با بازی مهناز افشار به چالش کشیده می شود، چالشی طنز و کودکانه میان دو مرد که منجر به دعواهای کودکانه می شود و این دعواها با ورود یک شی عجیب که بیشتر شبیه یک بشقاب پرنده است، به اوج می رسد.

مهرجویی در این فیلم نشان داده که صمیمی‌ترین افراد در یک جامعه برای رسیدن به معمولی ترین خواسته های خود ممکن است تمام زندگی فرد مقابل را از بین ببرند، بدون آن که به عواقب آن پی ببرند.

"چه خوبه که برگشتی" از چهارشنبه هفته پیش در گروه سینمایی قدس به نمایش درآمده است.