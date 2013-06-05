شاهین لردگان در اسارت غار علیصدر همدان

به گزارش خبرنگار ورزشی مهر، تیم فوتسال علیصدر همدان از سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد و عناوین مختلفی را در این هشت ساله گذشته اعم از حضور در مسابقات لیگ یک کشور در سال 1384- تاسیس مدرسه فوتسال و آموزش نوجوانان، جوانان و نوآموزان از سال 1388و حضور تیم های نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان استان همدان در مسابقات لیگ برتر استان در سال 1388 ، کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر استان در رده های تیم امید و بزرگسالان و معرفی به عنوان نماینده استان همدان در مسابقات زیرگروه و راهیابی به دور نهائی تیم بزرگسالان در سال 1389 کشور، کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر استان و معرفی به عنوان نماینده استان همدان در مسابقات زیرگروه و راهیابی به دور دوم مسابقات در سال 1390، حضور در مسابقات لیگ دو کشور و کسب مقام دوم درگروه شمال درفصل 90-91 کسب کرده است.

این تیم در سال گذشته تا یک قدمی صعود به لیگ دسته اول پیش رفت اما دلایل زیادی در ناکامی این تیم در عدم صعود به لیگ دسته اول دخیل بود اما در فصل جاری تیم فوتسال علیصدر همدان در قد و قامت یک تیم مدعی برای سایر رقبا تا به این هفته خط و نشان کشیده است.

تیم فوتسال علیصدر در نیم فصل اول مسابقات اشتراکوه ازنا لرستان را با نتیجه سه بر دو، میلاد نورمرکزی را یک بر صفر، شاهین لردگان را دو بر یک، برنا خوزستان را دو بر یک، مقاومت چهارومحال و بختیاری را چهار بر یک، مس رفسنجان را سه بر دو و کیان سپهر اصفهان را چهار بر سه شکست داد و تنها در یک بازی خارج از خانه برابر آذرخش بندرعباس با نتیجه سه بر صفر تن به شکست داد.

تا نیم فصل اول را با هشت برد و تنها یک باخت و 24 امتیاز به پایان رساند فدراسیون فوتبال به دلیل نزدیکی به انتخابات مجالی برای آغاز نیم فصل دوم نداشت از همین رو بدون تعطیلات بلافاصله پس از پایان نیم فصل اول نیم فصل دوم را آغاز کرد و این موضوع باعث شد تا تیم ها کمی از نظر بدنی دچار مشکل شوند و فرصت برای ریکاوری نداشته باشند.

با آغاز نیم فصل دوم علیصدر در هفته دهم میزبان تیم قعر جدولی اشترانکوه ازنا بود که با نتیجه شش بر دو این تیم را در همدان درهم کوبید اما در هفته یازدهم در یک بازی جنجالی و پر حاشیه با نتیجه نزدیک سه بر دو برابر میلاد نور مرکزی تن به شکست داد.

تیم فوتسال علیصدر همدان در هفته دوازدهم باید در همدان برابر تیم شاهین لردگان قرار بگیرد شاهینی ها که در چند هفته گذشته به خود باوری و هماهنگی لازم رسیده اند موفق شدتد در هفته گذشته تیم دوم جدول یعنی برنا خوزستان را با نتیجه سه بر شکست دهند.

علیصدر در این هفته چندین بازیکن خود را به دلیل محرومیت و مصدومیت در اختیار ندارد و با لشکری شکست خورده برابر شاهینی که از انگیزه و روحیه بسیار بالایی برخوردار است قرار می گیرد.

این بازی پنجشنبه 16 خرداد ماه ساعت 17 در سالن شش هزار نفری انقلاب همدان برگزار می شود تماشای بازی برای علاقه مندان رایگان است.

علیصدر هم اکنون با 27 امتیاز در صدر جدول گروه جنوب و شاهین لردگان با 16 امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد بعد از پایان این هفته تعطیلات نیم فصل دوم به مدت 18 روز آغاز می شود.