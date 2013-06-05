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۱۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

سرهنگ غلامزاده:

109 كيلوگرم حشيش در لرستان کشف و ضبط شد/ دستگیری 6 نفر

109 كيلوگرم حشيش در لرستان کشف و ضبط شد/ دستگیری 6 نفر

خرم آباد - خبرگزاری مهر: جانشين فرمانده انتظامي استان لرستان از کشف 109 كيلوگرم حشيش در شهرستان "دلفان" در این استان خبر داد.

سرهنگ غلامعباس غلامزاده در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در پي کسب خبر و اطلاعاتي مبني بر اينكه شخصي در يكی از روستاهاي شهرستان دلفان در امر تهيه و توزيع مواد مخدر فعاليت دارد، شناسايي و پيگيري موضوع در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود: پليس مبارزه با مواد مخدر دلفان با تشكيل اكيب هاي ويژه اي از مأموران با همكاري يكي از سازمانهاي مرتبط و هماهنگي مقام قضايي در داخل باغ هاي يكي از روستاي اطراف اين شهر يك دستگاه خودرو سمند و يك دستگاه پرايد را متوقف و 2 راننده و 4 سرنشين آنها را دستگير كردند.

جانشين فرمانده انتظامي استان لرستان تصريح کرد: در بازرسي از خودرو سمند مقدار 109 کيلوگرم حشيش که بصورت ماهرانه اي جاسازي شده بود کشف شد.

سرهنگ غلامزاده در ادامه با اشاره به تشديد برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و استمرار اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعي توسط پليس استان، گفت: طرح شناسايي و پاكسازي مناطق آلوده در اولويت هاي اجرايي پليس استان در سالجاري است.

کد مطلب 2070054

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