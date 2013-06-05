حماسه سیاسی و اقتصادی پاسخ به سناریوی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شعبانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت یو م الله 15 خرداد وشهادت امام موسی کاظم (ع ) در امام زاده عبدالله گرگان اظهار داشت: حماسه اقتصادی پاسخی به ادامه تحریم ها و سوء مدیریت هایی است که در عرصه اقتصادی در کشور ما وجود دارد و مردم ما مستحق این گرانی لجام گسیخته نیستند و اگر ما بتوانیم از آخرین تحریم غرب هم عبور کنیم تمام توطئه های دشمنان مان خنثی می شود.

وی افزود: ما نگران هستیم چون دشمن از هم اکنون برای فتنه بعدی هیزم جمع می کند و امیر قطر مبلغ 40 میلیون دلار پول به دو نفر در داخل کشور اهدا کرده است تا فتنه انگیزی کنند اما حضور پرشور مردم ما تمام توطئه ها را خنثی می کند.

وی با بیان اینکه تجمیع انتخابات یکی در سطح ملی و یکی در سطح محلی یک رخداد بزرگ سیاسی است که تاکنون به طور همزمان چنین انتخاباتی نداشتیم گفت: مقدار تعرفه های چاپ شده طی این دوره بی سابقه است ودشمن هم برنامه ریزی زیادی برای این انتخابات دارد.

شعبانی با اشاره به اینکه این انتخابات از مهمترین رویدادهای سیاسی پس از انقلاب است اظهار داشت: شورای نگهبان به اندازه سلایق مردم کاندیدا برای این انتخابات تایید صلاحیت کرده است و مردم به هر کاندیدایی می خواهند رای بدهند.

حضور آگاهانه و پرشور راهبرد اصلی است

وی افزود: راهبرد جمهوری اسلامی ایران این است که مردم حضور آگاهانه و پرشور در انتخابات داشته باشند و رئیس جمهور و اعضای شورایی متناسب با ملاک ها و آرمان های جمهوری اسلامی ایران انتخاب کنند.

جانشین مجتمع دانشگاهی امام حسین (ع) با بیان این مطلب که سال 92 سال خالی از ماجرا نیست گفت: باید آمادگی خود را متناسب با این حوادث پیش بگیریم و اگر تا 12 مرداد سال جاری کشور ما با سلامت و امنیت از این زمان گذر کند و انتخابات امن و پرشوری داشته باشیم و ازحنجره های ناپاک دروغ بلند نشود، حتما در ساختار مهندسی قدرت در منطقه، ایران صاحب نظر است.

توجه به معیشت مردم نیاز اساسی است

وی ادامه داد: ما در اقتصاد ملی مشکل نداریم، ما 38 میلیون دلار ذخیره ارزی در کشور داریم و آن چه نیاز است توجه به معیشت مردم است و ما باید رئیس جمهوری انتخاب کنیم که قانون مدار، ولایت مدار وکار بلد در حوزه اقتصاد باشد، به دشمن هم چراغ سبز نشان ندهد و از هزینه کردن بیت المال بپرهیزد.

شعبانی با بیان اینکه روند حرکت جمهوری اسلامی ایران خوب است تصریح کرد:ما هم اکنون در شرایط بدر وخیبر هستیم ودر شرایط شعب ابی طالب نیستیم و انقلاب ورهبری معظم ما امروزه برای بشریت حرف های زیادی دارد.

وی ادامه داد:در سال 88 نزدیک به 86 درصد مردم پای صندوق های رای امدند ولی فتنه گران نگذاشتند که کام مردم از این حضور پرشور شیرین بماند ورهبری معظم انقلاب فرمودند که من شکایت خود را ازفتنه گران پس نمی گیرم چون جرم شما این است که دشمن را متوقع کردید.

وی افزود: اصلاح طلبان هم اکنون اذعان دارند در حوادث سال 88 افراط کردند وامروز می گویند اگر در انتخابات شرکت نکنیم برای همیشه از صحنه سیاسی کشور حذف می شویم وبهتر است روی انتخابات شوراها تمرکز کنیم تا بتوانیم پست های کلیدی را در دست بگیریم .

شعبانی بیان کرد: کسی فکر نمی کرد در غربت نجف از سلاله پاک موسی ابن جعفر (ع) انسانی نظام بین الملل را متلاشی کند که حتی به گفته دشمنان ما، انقلاب ایران روح جدیدی به جهان دمید چرا که عرفان وعدالت ومبارزه در آن بود واگر 15 خرداد را گرامی می داریم به پاس تقدیر از این حماسه بزرگ و حمایت از افکار بلند امام (ره) است.