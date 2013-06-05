رعایت اخلاق لازمه خلق حماسه سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی کمیته های ستاد قالیباف در گرگان افزود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به جای تخریب یکدیگر با معرفی برنامه ها خود را در معرض رای مردم قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: رقابت ها فقط محدود به زمان انتخابات است و بعد از برگزاری انتخابات نامزدهای رقیب باید به دوستی خود ادامه دهند و بهتر است نامزدهای انتخابات و هواداران آنها اخلاق انتخاباتی را رعایت کرده و به دور از حب و بغض های سیاسی در عین رفاقت با یکدیگر رقابت کنند.
جعفری با بیان اینکه بهترین راه رعایت اخلاق احترام به قانون است، تصریح کرد: تمکین به قانون در همه زمینه ها آرامش و ثبات را در کشور تضمین می کند.
به گفته وی، نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها با تمکین به قانون و رعایت اخلاق در رفتار و گفتار خود به تحقق حماسه سیاسی کمک کنند.
رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمد باقر قالیباف در استان گلستان ادامه داد: رعایت اخلاق در آموزه های دینی، کلام ائمه (ع)، امام راحل و مقام معظم رهبری بارها تاکید شده است.
جعفری اظهار کرد: نادیده گرفتن اخلاق جامعه را دچار تزلزل اخلاقی و رواج هرج و مرج کرده و دیگر کسی احساس آرامش نمی کند، طبیعی است در چنین فضایی ارزش های اسلامی نیز نادیده گرفته شده و به تدریج جامعه نسبت به آرمان های خود تهی می شود.
قالیباف به امنیت شغلی کارگران توجه دارد
رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمد باقر قالیباف در استان گلستان با انتقاد از وضعیت شغلی کارگران گفت: این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به امنیت شغلی کارگران توجه دارد.
جعفری افزود: دستمزد کم و فقدان بیمه تامین اجتماعی دو مشکل مهم دیگر کارگران هستند که باید به آنها توجه ویژه شود و قالیباف یک برنامه جامع برای تمامی بخش های کشور دارد که کارگران به عنوان یکی از نیروهای اصلی تولید کشور نقش مهمی در این برنامه ها دارند.
دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت اسلامی استان گلستان وضعیت معیشت کارگران را نگران کننده دانست و تاکید کرد: گراني لحظه به لحظه كمر کارگران را در زیر بار مشکلات اقتصادی خم کرده است.
جعفری با انتقاد از مسئولان بخش کارگری که نسبت به مشکلات این بخش پاسخگو نیستند، ابراز امیدواری کرد: با پیروزی دکتر قالیباف در انتخابات 24 خرداد ماه 1392 تحول اساسی در معیشت کارگران ایجاد شود.
به گفته وی، قالیباف در شهرداری تهران با جمع بسیار زیادی از کارگران کار کرده و همه آنها با خصوصیات اخلاقی و مدیریتی قالیباف آشنا هستند.
رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمدباقر قالیباف در استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود از وضعیت موجود اقتصادی انتقاد کرد و ادامه داد: عبور از این شرایط نیازمند حضور فردی است که دارای فکر و برنامه و نیروهای توانمند اجرایی باشند.
جعفری با بیان اینکه سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری انسان های صالحی هستند، تصریح کرد: به اعتقاد هواداران دکتر قالیباف، وی ویژگی های بارز دیگری هم دارد که دلیل اصلی حمایت آنها از این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
وی، وفای به عهد و توانایی برقراری ارتباط دوستانه و صمیمانه با مردم همانند آنچه را که در نیروی انتظامی نشان داد ویژگی های بارز قالیباف برشمرد.
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