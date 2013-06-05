رعایت اخلاق لازمه خلق حماسه سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی کمیته های ستاد قالیباف در گرگان افزود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به جای تخریب یکدیگر با معرفی برنامه ها خود را در معرض رای مردم قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: رقابت ها فقط محدود به زمان انتخابات است و بعد از برگزاری انتخابات نامزدهای رقیب باید به دوستی خود ادامه دهند و بهتر است نامزدهای انتخابات و هواداران آنها اخلاق انتخاباتی را رعایت کرده و به دور از حب و بغض های سیاسی در عین رفاقت با یکدیگر رقابت کنند.

جعفری با بیان اینکه بهترین راه رعایت اخلاق احترام به قانون است، تصریح کرد: تمکین به قانون در همه زمینه ها آرامش و ثبات را در کشور تضمین می کند.

به گفته وی، نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها با تمکین به قانون و رعایت اخلاق در رفتار و گفتار خود به تحقق حماسه سیاسی کمک کنند.

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمد باقر قالیباف در استان گلستان ادامه داد: رعایت اخلاق در آموزه های دینی، کلام ائمه (ع)، امام راحل و مقام معظم رهبری بارها تاکید شده است.

جعفری اظهار کرد: نادیده گرفتن اخلاق جامعه را دچار تزلزل اخلاقی و رواج هرج و مرج کرده و دیگر کسی احساس آرامش نمی کند، طبیعی است در چنین فضایی ارزش های اسلامی نیز نادیده گرفته شده و به تدریج جامعه نسبت به آرمان های خود تهی می شود.

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