اسارت سه سرکرده گروههای مسلح/ درگیری تروریستها با یکدیگر پس از سقوط القصیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه، منابع نظامی سوری اعلام کردند: سه نفر از سرکرده های گروههای مسلح در القصیر به نامهای ابو انس الازرق ملقب به مثبت الله از لواء التوحید، ابوعمر المغربی از گردانهای فاروق و یکی دیگر از اعضای لواء التوحید که نامش گفته نشده به اسارت نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در آمده اند.

از سوی دیگر شبکه المیادین اعلام کرد: به دنبال آزادی شهر القصیر از سوی ارتش سوریه میان گروههای مسلح القصیر و افراد مسلح لواء التوحید اختلاف رخ داده است و هر یک دیگری را مسئول سقوط القصیر می دانند.