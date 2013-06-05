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۱۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

اخبار سوریه/

اسارت سه سرکرده گروههای مسلح/ درگیری تروریستها با یکدیگر پس از سقوط القصیر

اسارت سه سرکرده گروههای مسلح/ درگیری تروریستها با یکدیگر پس از سقوط القصیر

اسارت سه سرکرده وابسته به گروههای مسلح و اختلاف نظر شدید میان تروریستهای مسلح پس از سقوط القصیر از مهمترین اخبار آن به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه، منابع نظامی سوری اعلام کردند: سه نفر از سرکرده های گروههای مسلح در القصیر به نامهای ابو انس الازرق ملقب به مثبت الله از لواء التوحید، ابوعمر المغربی از گردانهای فاروق و یکی دیگر از اعضای لواء التوحید که نامش گفته نشده به اسارت نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در آمده اند.

از سوی دیگر شبکه المیادین اعلام کرد: به دنبال آزادی شهر القصیر از سوی ارتش سوریه میان گروههای مسلح القصیر و افراد مسلح لواء التوحید اختلاف رخ داده است و هر یک دیگری را مسئول سقوط القصیر می دانند.

کد مطلب 2070061

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