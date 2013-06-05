کشف 2.8 تن مواد غذایی احتکار شده در لرستان/ تشدید برخورد پلیس با محتکران

سرهنگ قدرت الله دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به احتکار مقادیری برنج و روغن در داخل یک منزل در یکی از مناطق شهرستان خرم آباد کرده است، ماموران پلیس آگاهی به سرعت موضوع را در دستور کار قرار دادند و فرد یاد شده و انبار را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از درستی موضوع ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و محل را تحت بررسی قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: ماموران پلیس در بازرسی از محل شناسایی شده دو تن و 850 کیلوگرم برنج و روغن جامد که در منزل احتکار شده بود را کشف و یک نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

سرهنگ دالوند با بیان اینکه متهم قصد داشت با توجه به نوسانات بازار، برنج و روغن احتکار شده را به قیمت بالا عرضه کند، یادآور شد: متهم به منظور طی مراحل قانونی تحویل تعزیرات حکومتی و مواد غذایی احتکار شده نیز تحویل نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شد.

وی با بیان اینکه پلیس در برخورد با محتکران و مخلان اقتصادی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد، افزود: مخلان و محتکران اقتصادی بدانند که احتکار و انبار کالاهای اساسی از نظر قانونی جرم بوده و مجازات سنگینی در پی خواهد داشت.