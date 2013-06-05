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۱۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

سرهنگ دالوند خبر داد:

کشف 2.8 تن مواد غذایی احتکار شده در لرستان/ تشدید برخورد پلیس با محتکران

کشف 2.8 تن مواد غذایی احتکار شده در لرستان/ تشدید برخورد پلیس با محتکران

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان از کشف 2.8 تن مواد غذایی احتکار شده در این استان خبر داد.

سرهنگ قدرت الله دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به احتکار مقادیری برنج و روغن در داخل یک منزل در یکی از مناطق شهرستان خرم آباد کرده است، ماموران پلیس آگاهی به سرعت موضوع را در دستور کار قرار دادند و فرد یاد شده و انبار را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از درستی موضوع ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و محل را تحت بررسی قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: ماموران پلیس در بازرسی از محل شناسایی شده دو تن و 850 کیلوگرم برنج و روغن جامد که در منزل احتکار شده بود را کشف و یک نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

سرهنگ دالوند با بیان اینکه متهم قصد داشت با توجه به نوسانات بازار، برنج و روغن احتکار شده را به قیمت بالا عرضه کند، یادآور شد: متهم به منظور طی مراحل قانونی تحویل تعزیرات حکومتی و مواد غذایی احتکار شده نیز تحویل نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شد.

وی با بیان اینکه پلیس در برخورد با محتکران و مخلان اقتصادی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد، افزود: مخلان و محتکران اقتصادی بدانند که احتکار و انبار کالاهای اساسی از نظر قانونی جرم بوده و مجازات سنگینی در پی خواهد داشت.

کد مطلب 2070065

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