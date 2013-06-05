بيانات رهبر انقلاب از بهترين معيارها برای شناخت اصلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج، سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي رييس سازمان بسيج مستضعفين در هيأت عاشقان ولايت بابل كه با حضور صدها نفر از خواهران و برادران بسيجي آن شهرستان در دانشگاه نوشيرواني برگزار شد؛ تاكيد امام خامنه اي بر ضرورت انتخاب اصلح را يادآور شده و تصريح كرد: مقام معظم ولايت بررسي، شناخت و راي به نامزد اصلح توسط مردم را اداي تكليف شرعي ميدانند و مي فرمايند كه به دليل جايگاه مهم و حساس رييس جمهور در كشور، كمترين تفاضل و تفاوت داراي اهميت و تاثير فراوان است.

وی انتخاب اصلح را يكي از مهمترين تكاليف براي تحقق حماسه سياسي دانسته و بيان كرد: آسيب هايي در انتخاب اصلح وجود دارد از جمله آنكه بعضي با مطلق گرايي به دنبال فردي ايده آل و آرماني مي گردند و شايد به بهانه نبودن چنين فردي انتخابات را ترك يا راي سفيد مي دهند و يا برخي تحت شرايط قومي، طابفه اي و محلي به يك كانديدا راي ميدهند كه غلط است.

سردار نقدی گرايش بعضي افراد به كانديداي خاصي بدون تحقيق و تحت شرايط تبليغات پر زرق و برق را يكي ديگر از آسيب هاي انتخاب اصلح عنوان نموده و خاطر نشان كرد: بعضي نيز ممكن است انتخاب اصلح را دست كم گرفته و با دادن يك راي از خودشان رفع تكليف كنند و يا اينكه برخي ها تحت تاثير شايعات و القائات سايت ها و رسانه هاي بيگانه از يك كانديدا دور و به ديگري نزديك مي شوند كه اين هم غلط است.

جانشين فرمانده كل سپاه در امر بسيج، پرسشگري از ديگران را براي كشف صالح ترين نامزد انتخابات از راه هاي انتخاب اصلح دانسته و تاكيد كرد: فرد مورد اطمينان و مرجع براي نظر خواهي در مورد اصلح بايد مومن، پاكدامن، امين، با تقوا، بصير، جريان شناس، راستگو، صادق و امانت دار باشد؛ مراتب پايبندي به ولايت و ارزش ها در فرد براي مخاطب مسجل و قطعي باشد؛ مواضع سياسي گذشته اش شفاف و داراي مرزبندي مشخص با جريان فتنه و بايد انحرافي بوده و دسترسي به اطلاعات كافي براي شناخت كانديداها داشته است.

وی تحقيق و بررسي افراد با مراجعه به منابع اطلاعاتي صحيح و قابل قبول را يكي ديگر از راه هاي انتخاب اصلح عنوان نموده و ادامه داد: اكثر افراد با دانستن شاخص هاي اصلح، كانديها را با آن محك مي زنند و در دو يا سه گزينه اي كه در مورد ارجحيت آنها ترديد دارند به افراد مورد وثوق مراجعه مي كنند كه در اين صورت فرد هم بايد شاخص هاي اصلح را بداند و هم ويژگي هاي فرد موثق براي مشورت را.

سردار نقدي شاخص هاي فراواني را براي انتخاب اصلح توسط ولايت از آغاز انقلاب تاكنون يادآور شده و گفت: در بهره گيري از اين شاخص ها بايد به نكات مهمي توجه نمود از جمله آنكه تمام شاخص ها هم وزن نبوده و بعضي از اهميت خيلي بيشتر و برخي از اهميت كمتري برخوردارند؛ هر كدام از شاخصه ها در شرايط امروز اهميت بيشتري دارندكه مي تواند از تاكيدات ولايت بر بعضي شاخص ها در ماه هاي اخير فهميد.

وي بر ملاك قرار دادن عمل و سوابق افراد براي تطبيق شاخص ها و عدم توجه به شعارها و ژست ها تاكيد نموده و تصريح كرد: اطلاعات ما درباره افراد بايد صحيح باشد و سوابق و مواضع افراد را بايد از خودشان يا منابع اطلاعاتي مانند پايگاه اطلاع رساني و برگه هاي تبليغي خود كانديدا ها استخراج و يا از منابع مورد وثوق پرسش شود؛ همه شاخص هايي را كه ولايت مشخص كرده اند؛ مي بايست همزمان معيار انتخاب قرار گيرد و نبايد بخشي از اين ملاك ها را ناديده گرفته و كنار بگذاريم و بايد مصداق «نؤمن ببعض و نكفر ببعض» نباشيم و اينكه در جريان انتخابات به شايعات و آنچه بدون سند توسط سايت هاي خبري و شبكه هاي ماهواره اي و برخي عناصر و احزاب و گروه هاي معلوم الحال منتشر مي شود، بايد كاملا بي اعتنايي كنيم.

سردار نقدی فرمايشات امام خامنه اي را پيرامون شاخص هاي ارجحيت كانديداهاي رياست جمهوري بر اساس ترتيب اولويت در بيانات هفتم ارديبهشت و ششم خرداد سال 92 يادآور شده و افزود: فرد اصلح بايد به اسلام، اهداف انقلاب، قانون اساسي، مردم و آرمانهاي امام، ايمان داشته و در يك كلام ملتزم و مطيع محض ولايت فقيه باشد؛ همچنين شجاع، داراي روحيه ي مقاومت و دشمن ستيزي و استقلال طلبي، معتقد به اقتصاد مقاومتي توأم با مديريتي با تدبير و حكمت باشد؛ كانديداي اصلح بايد مهذب بوده و ضمن پايبندي به ارزش ها، روحيه مردمي و نشاط انقلابي نيز داشته و توانايي كافي و قابليت زمينه سازي عزت مردمي و تحقق اهداف را داشته باشد.

رييس سازمان بسيج مستضعفين در پايان اظهار داشت: بيانات امام خامنه اي در حرم امام خميني (ره) در شناخت كانديداي اصلح بسيار كارگشاست كسانيكه براي كسب آراء و جلب توجه مردم سياه نمايي مي كنند و زحمات دولتهاي قبل را ناديده مي گيرند و فقط بخش هاي منفي را مي بينند اصلح نيستند.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج گفت : كساني كه معتقدند بايد به دشمن براي كاستن از عصبانيت امتياز داد صلاحيت رياست جمهوري اين مردم شجاع را ندارند مهمترين بخش سخنان امام خامنه اي براي يافتن كانديداي اصلح بيان اصول سياست هاي فرهنگي و سياست داخلي و خارجي امام خميني توسط حضرت ايشان است.

وي مهمترين بخش سخنراني مقام معظم ولايت را بيان اصول امام خميني (ره) دانسته و افزود: امام خامنه اي اصول سياست فرهنگي و اقتصادي، اصول سياست خارجي و داخلي امام خميني (ره) را در حرم مطهر بيان فرمودند «كسيكه ميخواهد اصلح را تشخيص دهد مواضع كانديداها در مناظره ها را با اين اصول بسنجد.