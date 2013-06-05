راهپیمایی قیام 15 خرداد در پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این راهپیمایی پیش از ظهر چهارشنبه با حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام عبدالحسین رحمتی نیا نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه پیشوا، بهرام ستاری فرماندار شهرستان، اعضای شورای اسلامی، احمد قمی بخشدار مرکزی، امیرحسین طاهری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی این شهرستان برگزار شد.

در این راهپیمایی مردم مؤمن و ولایی شهرستان پیشوا پس از عبور از خیابان امام(ره) در صحن مطهر امامزاده جعفر(ع) تجمع کردند.

مردم انقلابی شهرستان پیشوا که برای تجدید بیعت با امامت و ولایت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 15 خرداد گردهم آمده بودند با در دست داشتن عکس امام(ره) و رهبری و دست ‌نوشته ها و پلاکاردهایی با مضامین "ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند"، "ای رهبر آزاده آماده ‌ایم آماده"، "خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست"، "این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده"، "خامنه ای خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است" و... در این راهپیمایی شرکت و بار دیگر با آرمانهای والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

همچنین در این مراسم راهپیمایان در طول مسیر با در دست داشتن پلاکادرهایی که بر روی آن شعارهای انقلابی نقش بسته بود، شعارهایی مانند "مرگ بر آمریکا" "مرگ بر اسرائیل" سر دادند.

گفتنی است، در پایان این راهپیمایی که مقارن با سالروز شهادت امام هفتم شیعیان امام موسی کاظم(ع) شده بود، اقشار مختلف مردم در صحن مطهر امامزاده جعفر(ع) تجمع کردند.