مدیریت سینما را به فرهنگیان بسپاریم/ رخت بربستن معماری اسلامی ایرانی از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظره فرهنگی امروز با اشاره به فضای فرهنگی کشور گفت: رفتار دولتمردان با فرهنگ و هنر نامناسب است. اصولا دولت ها در سینما و فرهنگ و ورزش چه می خواهند؟

وی افزود: چرا تا چیزی گل می کند آنها دخالت می کنند و وضع را بدتر می کنند؟ باید فرهنگ و سینما را به فرهنگیان بدهیم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نخستین سخنان خود در این مناظره فرهنگی به کلیت مباحث و فضای فرهنگی پرداخت و از بین هنرها به سینما در قالب این دو جمله اشاره کرد. البته وی در بخش دیگر صحبت‌هایش به بحث معماری اسلامی پرداخت.

محسن رضایی همچنین در این مناظره فرهنگی گفت: معماری اسلامی ایرانی از کشور رخت بربسته است.

این نامزد احراز پست ریاست‌جمهوری از اینکه معماری ایرانی اسلامی کشور ما جای خود را به معماری خشن و مولد خشونت داده است، گلایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مناظره فرهنگی هنری نامزدهای ریاست‌جمهوری با سخنان محسن رضایی آغاز شد که وی در صحبت‌های خود به روند معماری در کشور اشاره و از روندی که بر این مقوله حاکم است گلایه کرد.

وی گفت: متاسفانه معماری ایرانی اسلامی ما به فراموشی سپرده شده است و جای خود را به معماری جدیدی داده که مولد خشونت است.

وی افزود: آنچه که در شهرها و استان‌ها در مقوله معماری در حال رخ دادن است به جای اینکه معماری ایرانی اسلامی باشد، معماری خشونت‌زاست.