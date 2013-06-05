قتل عام 16 غیرنظامی توسط تروریستها/ انفجار بمب در شمال فلوجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع وابسته به پلیس استان الانبار اعلام کرد: افراد مسلح در کمین در جاده الانبار به کربلا، 14 نفر را کشتند.

این منبع از مثله کردن اجساد آنها سخن گفت.یک منبع در استان بابل نیز از بازداشت 35 نفر در این استان خبر دادند.

منابع نظامی عراقی اعلام کردند در حمله افراد مسلح به یک مرکز ایست بازرسی پلیس در منطقه الجولان در شمال فلوجه، یک پلیس کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.

منابع وابسته به وزارت کشور عراق از زخمی شدن سه نفر در اثر انفجاری در غرب بغداد خبر دادند.

یک منبع وابسته به پلیس عراق در استان صلاح الدین نیز اعلام کرد: در اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نیروهای امنیتی عراقی در غرب تکریت دو نظامی زخمی شدند.

یک منبع وابسته به پلیس عراق در استان نینوی بیان کرد: سه نفر از جمله یک کودک در اثر انفجار بمب در غرب موصل زخمی شده اند.