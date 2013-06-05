پیروز انتخابات، ملت و نظام اسلامی است/ شعار و راه امام خمینی(ره) زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی، ظهر چهارشنبه در جمع راهپیمایان سالروز قیام تاریخی مردم قم در 15 خرداد سال 42 که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: تمام مبانی شخصیتی و دیدگاهی امام راحل را می‌توان در این جمله معروف ایشان جستجو کرد که "عالم محضر خداست".

وی اظهار داشت: امام راحل پیش از انکه قدم در راه مبارزه با طاغوت و دشمنان بگذارند در بعد خودسازی و مبارزه با نفس قدم‌های بلندی برداشته بودند و در واقع ایشان در جهاد اکبر که همان جهاد با نفس است به پیروزی دست یافته بودند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: تهذیب نفس، مناجات سحرگاهی و عبادات ایشان همگی نشان از این امر دارد که امام خمینی(ره) به راستی مردی الهی بود و این گفته در رفتار و گفتارو عملش مشهود بود.

شعار و راه امام زنده است

وی با بیان اینکه امروز بعد از گذشت بیش از دو دهه هنوز شعار و راه امام زنده است، افزود: مقام معظم رهبری امروز همان راه و هدف امام راحل را مطرح و آن را دنبال می‌کنند.

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به این مطلب که پیروزی‌هایی که ما بدست می‌آوریم در مسیر عبودیت پروردگار، دشمن شناسی و دشمن ستیزی است، افزود: امام راحل به دلیل آنکه برای رضای خدا سخن می‌گفتند و در این راستا مردم را به سوی پروردگار می‌خواندند دارای حیاتی جاودانه است که امروز می‌بینیم رهبر معظم انقلاب نیز همان مسیر را در پیش گرفته است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بعد علمی امام خمینی(ره)، با بیان اینکه دین شناسی یکی از ویژگی‌های امام راحل بود، افزود: حضور بیش از 70 سال در حوزه علمیه از امام شخصی فقیه و دین شناس واقعی ساخته بود که بحث مرجعیت ایشان بعد از ارتحال آیت الله بروجردی در میان فقها و بزرگان مطرح شد.

وی مبارزه با انحراف را از ویژگی‌های مشترک ائمه و علما دانست و ابراز داشت: امام راحل نیز بعد از ارتحال آیت الله بروجردی،‌ در برابر انحرافات فراوانی که از سوی رژیم طاغوت بود ایستادند.

وی با بیان اینکه در رفتار هیچ یک از امامان معصوم ما کنار آمدن با ظلم دیده نمی‌شود، گفت: رفتار ائمه تنها در نحوه مبارزات متفاوت بود و به مقتضیات زمان و مکان بستگی داشت.

معاون اول قوه قضائیه افزود: قیام 15 خرداد مردم قم در سال 42 به دنبال سخنرانی امام خمینی(ره) علیه ظلم و فساد دستگاه حاکم رخ داد که انقلاب اسلامی از همین نقطه به رهبری امام راحل و با حضور روحانیت و اقشار مختلف مردم در سراسر ایران شکل گرفت و آغاز شد.

تبعید امام از ایران به یک فرصت تبدیل شد

حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه تبعید امام از ایران به یک فرصت تبدیل شد و توانست حرکت انقلاب را به پیش ببرد، گفت:‌ نخستین کاری که طاغوتیان در برابر امامان و حاکمان الهی در روی زمین انجام می‌دادند، این بود که آنها را از جایگاهی که خداوند برای آنها قرار داده است، کنار بزنند.

وی با بیان اینکه امام راحل در نجف اشرف بحث ولایت فقیه را برای تشکیل حکومتی اسلامی تدریس کردند، افزود: پیروزی و ادامه حیات انقلاب نشان دهنده شکست دشمنان در تمامی تلاش‌های خود علیه نظام اسلامی است.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: بعد از انقلاب اسلامی دشمنان توطئه‌های زیادی به کار بستند، اما اراده خداوند و ملت توانست نظام اسلامی را در میان تمامی این توطئه‌ها پیش برد.

پیروز انتخابات ملت و نظام اسلامی است

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به توطئه‌های 30 ساله دشمنان علیه نظام اسلامی اظهار داشت: فتنه انتخابات سال 88 شکوه و اقتدار حضور 40 میلیون ایرانی را در پای صندوق‌های رأی به کام ملت تلخ کرد.

وی با بیان اینکه افراد باید در انتخاب اصلح تلاش کنند، افزود: در عرصه انتخابات در ایران همانند غرب پیروزی و شکست به معنای غربی آن وجود ندارد و همه افراد حاضر در انتخابات مأجورند، چون به تکلیف خود عمل کردند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: پیروز انتخابات ملت و نظام اسلامی است و بازنده این انتخابات کسانی هستند که تلاش دارند این حضور را کم رنگ جلوه دهند. مردم باید با حضور گسترده به جهانیان نشان دهند که در این میدان به جز دشمنان همه برنده هستند.

