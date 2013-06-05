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۱۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۴۸

عارف: مردم آرزو دارند با ربنای شجریان افطار کنند/ ولایتی: سینما را به اهل سینما بسپاریم

عارف: مردم آرزو دارند با ربنای شجریان افطار کنند/ ولایتی: سینما را به اهل سینما بسپاریم

در مناظره فرهنگی که از شبکه اول سیما در حال پخش است محمد عارف اشاره کرد که مردم آرزو دارند با ربنای شجریان افطار کنند و ولایتی نیز تاکید داشت که باید کار سینما را به اهل سینما واگذار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عارف دومین کاندیدای حاضر در مناظره فرهنگی امروز بود که از محمدرضا شجریان یاد کرد. وی در بخشی از پاسخ به صحبت‌های علی‌اکبر ولایتی در مورد فرهنگ و هنر بار دیگر از محمدرضا شجریان نام برد و گفت که هیچ می‌دانید که ربنای خوانده شده توسط شجریان چه تاثیری بر فرهنگ و هنر کشور گذاشته است؟

وی افزود: همه آرزو می کنند که روزه‌های خود را با صدا و ربنای شجریان افطار کنند.

در پاسخ به انتقادات و نقطه‌نظرات کاندیداهای دیگر، علی‌اکبر ولایتی گفت: به عقیده من باید کار سینما را به اهل سینما واگذاریم. ما باید هنر را از سیاسی‌کاری دور کنیم.

کد مطلب 2070096

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