جلیلی کارنامه ای بی حاشیه و درخشان دارد/ به ولایتی علاقه‌ دارم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی بعدازظهر چهارشنبه در جمع مبلغین حامی سعید جلیلی در مشهد اظهارکرد: جلیلی تشنه قدرت و ثروت نیست و میان او و سایر کاندیداها که هزینه‌های هنگفت برای رسیدن به قدرت خرج می‌کنند تفاوت بسیاری وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه مشی، گفتار و شعار جلیلی شفاف و مشخص است، افزود: او کارنامه ای بی حاشیه و درخشان دارد و این امر امیدوار کننده است.

آقا تهرانی تصریح کرد: برخی می گویند ضمانت اجرایی مبنی بر اینکه جلیلی تا انتهای ریاست جمهوری قابل قبول باشد وجود ندارد اما ما معتقدیم که مشی گذشته افراد، آینده را نیز تحلیل می‌کند.

نامزدها با مردم صداقت داشته باشند

وی با اشاره به این مطلب که باید نامزدها با مردم صداقت داشته باشند، گفت: مردم باید با بصیرت و هوشیاری رفتار، گفتار و کارنامه هر 8 کاندیدا را بررسی کرده و به گزینه اصلح برسند.

حجت الاسلام آقا تهرانی در خصوص انصراف لنکرانی از گردونه انتخابات، بیان کرد: لنکرانی معتقد بود که حضورش در صحنه انتخابات مایه افت آیت الله مصباح است بنابراین انصراف داد و از آنجایی که جبهه پایداری طرفدار گفتمان و خدمت به نظام اسلامی است جلیلی را به عنوان گزینه اصلح معرفی کرد.

دبیرکل جبهه پایداری عنوان کرد: جبهه پایداری پس از8 ماه بررسی به این نتیجه رسید که در صحنه انتخابات، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری گزینه اصلح را پیدا کند بنابراین براساس اصل مشورت و خرد جمعی لیستی 70 نفره از کسانی که احتمال ورود به عرصه انتخابات را داشتند تهیه کرد و در نهایت به 5 نفر که شامل فتاح، جلیلی، لنکرانی، میرکاظمی و زارعی بودند رسید.

آقاتهرانی ادامه داد: پس از جلسات بسیار، لنکرانی به عرصه انتخابات ورود پیدا کرد اما یک روز پیش از اعلام نتیجه شورای نگهبان اعلام کرد که می‌خواهم انصراف دهم زیرا گمان می کنم حضورم در صحنه انتخابات مایه افت آیت الله مصباح است.

ائتلاف 1+2 به صورت شفاف گزینه خود را اعلام نمی‌کند

وی تصریح کرد: شورای مرکزی جبهه پایداری با طرح 14 سئوال و جلسات مکرر در جلسه‌ای با جلیلی او را مجدداً تائید و به عنوان گزینه پایداری معرفی کرد.

حجت الاسلام آقا تهرانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ائتلاف 1+2 عنوان کرد: سیاست‌های ۱+۲ را قبول ندارم زیرا به طور شفاف و جدی گزینه خود را اعلام نمی‌کند.

وی ادامه داد: یکی از اعضای این ائتلاب اعلام کرده بود که اگر کناره‌ گیری نکنم دین‌دار نیستم اما همان طور که می بینید کناره گیری نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه بنده به ولایتی علاقه‌دارم، افزود: مسئله مهم در ائتلاف 2+1 حضور فردی است که موضع شفافی در ماجرای فتنه 88 نداشته است.

حجت الاسلام آقا تهرانی عنوان کرد: این ائتلاف چندی بعد نیز اعلام کردند که پس از پایان انتخابات یکی به نفع دیگران کنار می رود اما بعد مطرح کردند که هرکس که انتخاب شد همان رئیس جمهور می شود.