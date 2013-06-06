رعایت اخلاق توسط هواداران ستاد قالیباف الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سلیمانی عصر چهارشنبه در بازدید از ستادهای انتخاباتی قالیباف در قزوین در جمع روسای کمیته های فرهنگی، رسانه ای، مدیران شهری، روحانیون، دانشگاهیان و نهادهای مردمی گفت: خوشبختانه اکثر کسانی که در ستادهای آقای قالیباف برای معرفی ایشان اعلام آمادگی کرده اند با اعتقاد عمیق به برنامه ها و توانمندی های نامزد خود وارد صحنه شده اند و روند کارها نیز خوب بوده است.



وی افزود: حرکت قالیباف مردمی است و از گروههای مختلفی در ستادها حضور یافته اند و بدون هیچ چشم داشتی و دریافت هزینه ای به صورت خودجوش کار تبلیغاتی و معرفی نامزد خود ر ا بر عهده گرفته اند.



اقبال عمومی به قالیباف روبه افزایش است



سلیمانی یادآورشد: در ارزیابی های انجام شده خوشبختانه آقای قالیباف در رده های بالا قرار دارد و با کسب بیش از 31 درصد آراء پس از مناظره اول هم در رده بالا قرار گرفته و از اقبال خوبی برخوردار شده است.



وی در خصوص ویژگی های قالیباف به عنوان نامزد اصلح تصریح کرد: شخصیت ظاهری، کرامت اخلاقی، داشتن سابقه اجرایی موفق و امانتداری از مهمترین ویژگی های اخلاقی قالیباف است.



سلیمانی افزود: قدرت بیان، پاسخ های منطقی، جلوگیری از رانت خواری، دوری از بیان مسائل تکراری و صداقت در رفتار و عمل از دیگر خصوصیاتی است که موجب گرایش مردم به این نامزد شده است.



وی اظهارداشت: نسل امروز و رای اولی ها با خدمات و توانمندی های قالیباف آشنا هستند و برخی از این توان را در شهرداری تهران دیده اند و بخوبی می توانند انتخاب کنند و امیدواریم در روزهای باقی مانده از تبلیغات و مناظره و مصاحبه های تلویزیونی بتوان به زوایای دیگری از تخصص و توان اجرایی آقای قالیباف دست یافت.



جایگاه قالیباف در قزوین بالاست

سردار سلیمانی گفت: در ارزیابی و نظر سنجی های انجام شده تاکنون دکتر قالیباف در استان قزوین از اقبال عمومی بسیار خوبی برخوردار است.



وی یادآورشد: مردم به نامزدی که کارنامه قابل قبول و برنامه مدونی برای حل مشکلات کشور داشته باشد رای خواهند داد و دکتر قالیباف از نامزدهایی است که امیدواریم با داشتن ویژگی های ارزشمندی که دارد رای مردم را برای نشسیتن در این جایگاه مهم کسب کند.



در این نشست که حمید برزا عضو کمیته مدیران شهری و دبیر پهنه شمالغرب، مازیار علوی معاون کمیته سیاسی ستاد مرکزی قالیباف، بابایی فر رئیس ستاد انتخابات استان قزوین نیز حضور داشتند پس از ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده، احکام روسای کمیته های قزوین اهداء شد.







