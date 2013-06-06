به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن مختاری بعدازظهر چهارشنبه در محل ستاد جلیلی در مشهد اظهار کرد: ولایتپذیری و ولایتمداری جلیلی بر هیچ کس پوشیده نیست بنابراین این مقوله مهمترین ملاک او به عنوان گزینه اصلح است.
وی با اشاره به اینکه جلیلی به هیچ وجه با دولت نیست، ادامه داد: دولت با حمایت از جلیلی درصدد تخریب اوست.
سخنگوی شورای هماهنگی فعالان سیاسی خراسانرضوی تصریح کرد: حکم ریاست جلیلی بر شورای عالی امنیت ملی توسط مقام معظم رهبری داده شده و رئیس جمهوری در این زمینه هیچ نقشی نداشته است.
وی تصریح کرد: بسیاری از فعالان سیاسی پس از بررسیهای مفصل و به دلیل تاکید بر گفتمان مقاومت به گزینه سعید جلیلی رسیده اند.
سخنگوی شورای هماهنگی فعالان فرهنگی سیاسی خراسانرضوی با بیان اینکه قیام مردم ایران بر مبنای مطالبه آزادی دینی بود، عنوان کرد: ملت ایران در 34 سال پیش به دلیل گرانی و وضعیت اقتصادی قیام نکرده چرا که اگر در زمینه اقتصاد قیام میکرد در همان 10 سال ابتدای انقلاب مسیر خود را از آن جدا میساخت.
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