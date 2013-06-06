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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۵۵

جعفری:

رئیس جمهور آینده دنبال تلطیف کردن فضای سیاسی کشور باشد

رئیس جمهور آینده دنبال تلطیف کردن فضای سیاسی کشور باشد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در استان گلستان گفت: رئیس جمهور آینده باید به دنبال تلطیف کردن فضای سیاسی و حذف برخوردهای امنیتی باشد تا بتواند اعتماد مردم را جلب کند. 

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری شامگاه چهارشنبه در کمیته رسانه ستاد قالیباف در استان، روابط صمیمانه قوای مجره، مقننه و قضائیه را برای پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور ضروری دانست و تاکید کرد: قالیباف در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تعامل مثبت برقرار می کند. 
 
جعفری افزود: تنش بین قوه مجریه با سایر قوه هم خلاف تاکیدات امام راحل و مقام معظم رهبری است و هم اینکه وحدت و انسجام ملی را خدشه دار می کند. 
 
وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم و اساسی قالیباف تحکیم وحدت و انسجام ملی برای پیشبرد برنامه های انتخاباتی و در نهایت اعتلای ایران در منطقه و جهان اسلام است. 
 
دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت اسلامی استان گلستان با اشاره به برخی تنش ها بین دولت های نهم و دهم با  مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه اظهار کرد: این گونه برخوردها نه تنها به نفع دولت نیست بلکه موجب دلخوری و زیان مردم می شود. 
 
جعفری اضافه کرد: وقتی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در سایه هدایت های مقام معظم رهبری با وحدت و همدلی امورات کشور را به پیش ببرند صفا و صمیمیت در کشور حاکم شده و مردم در فضای سیاسی حاکم احساس شادابی و نشاط می کنند. 
 
رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمد باقر قالیباف در استان گلستان تاکید کرد: این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با توجه به تجربه فرماندهی نیروی انتظامی مضرات امنیتی و پلیسی شدن فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را به خوبی درک می کند. 
 
جعفری تصریح کرد: قالیباف به دنبال ایجاد فضای همدلی و صمیمانه بین نظام و ملت بوده تا در پرتو آن وزن سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و سطح جهان افزایش یابد.
 
وی ابراز امیدواری کرد: ملت ایران با حضور هوشمندانه در پای صندوق های اخذ رای و لبیک به ندای مقام معظم رهبری حماسه سیاسی سال 1392 را خلق کنند.     
کد مطلب 2070154

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