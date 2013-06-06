رئیس جمهور آینده دنبال تلطیف کردن فضای سیاسی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری شامگاه چهارشنبه در کمیته رسانه ستاد قالیباف در استان، روابط صمیمانه قوای مجره، مقننه و قضائیه را برای پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور ضروری دانست و تاکید کرد: قالیباف در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تعامل مثبت برقرار می کند.

جعفری افزود: تنش بین قوه مجریه با سایر قوه هم خلاف تاکیدات امام راحل و مقام معظم رهبری است و هم اینکه وحدت و انسجام ملی را خدشه دار می کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم و اساسی قالیباف تحکیم وحدت و انسجام ملی برای پیشبرد برنامه های انتخاباتی و در نهایت اعتلای ایران در منطقه و جهان اسلام است.

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت اسلامی استان گلستان با اشاره به برخی تنش ها بین دولت های نهم و دهم با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه اظهار کرد: این گونه برخوردها نه تنها به نفع دولت نیست بلکه موجب دلخوری و زیان مردم می شود.

جعفری اضافه کرد: وقتی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در سایه هدایت های مقام معظم رهبری با وحدت و همدلی امورات کشور را به پیش ببرند صفا و صمیمیت در کشور حاکم شده و مردم در فضای سیاسی حاکم احساس شادابی و نشاط می کنند.

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمد باقر قالیباف در استان گلستان تاکید کرد: این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با توجه به تجربه فرماندهی نیروی انتظامی مضرات امنیتی و پلیسی شدن فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را به خوبی درک می کند.

جعفری تصریح کرد: قالیباف به دنبال ایجاد فضای همدلی و صمیمانه بین نظام و ملت بوده تا در پرتو آن وزن سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و سطح جهان افزایش یابد.

وی ابراز امیدواری کرد: ملت ایران با حضور هوشمندانه در پای صندوق های اخذ رای و لبیک به ندای مقام معظم رهبری حماسه سیاسی سال 1392 را خلق کنند.