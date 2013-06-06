تخصیص 44 درصدی اعتبارهای مصوب استان زنجان در سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عباسی ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان خرمدره با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی این شهرستان خاطرنشان کرد: انتظار می رود در سال جاری همچون سنوات گذشته بر خلاف عدم ابلاغ بودجه، دستگاههای اجرایی نسبت به ادامه فعالیت پروژهها اهتمام داشته باشند.
وی به اولویت پروژههای نیمه تمام اشاره و تصریح کرد: انتظار داریم پروژههایی که پیشرفت بالایی دارند در ماههای آتی تکمیل شوند.
معاون برنامهریزی استاندار زنجان افزود: اعتبار هزینه شده ومطالبات پیمانکار در اولویت نخست توزیع اعتبارها در سال جاری است.
وی به سهم توزیع اعتبارات استانی در سال گذشته اشاره و گفت: در سال 1391 بیش از 756 میلیارد تومان از منابع مختلف در اختیار استان قرار گرفت.
عباسی اضافه کرد: 130 میلیارد تملک دارایی سرمایهای ، 25 میلیارد تومان از محل دو درصد نفت و گاز، 196 میلیارد تملک دارایی ردیف قانون بودجه، 160 میلیارد منابع ملی و 163 میلیارد از مجل انتشار اوراق مشارکت بوده است.
وی با اشاره به میزان تخصیص و جذب اعتبارات عمرانی استان در سال 1391 بیان داشت: در سال 1391 با تخصیص 12 ماهه 331 میلیارد تومان یعنی 73/44 درصد اعتبار مصوب داشتیم.
معاون برنامهریزی استاندار زنجان به بازدیدهای دورههای از روند نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژههای شهرستان اشاره و عنوان داشت: تا پایان خرداد ماه بازدیدهای دورهای صورت خواهد گرفت.
عباسی افزود: لازم است که عقب افتادگیها در پروژهها رفع شود و مسئولان برای تحقق این امر از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
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