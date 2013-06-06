انتخابات ایران قدرت بازدارندگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی رنجبر شامگاه چهارشنبه در همایش حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در مسجد امام حسین (ع) شهرستان نکا افزود: انتخابات 24 خرداد 92 مظهر حماسه سیاسی ملت ایران است.

وی اظهار داشت: انتخابات ایران به قدرت بازدارندگی تبدیل شده و مظهر مشروعیت سیاسی ملت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا با اشاره به اینکه مردم باید در انتخاب نامزد شورای اسلامی شهر و روستا دقت کنند، تصریح کرد: فردی باید در پارلمان شهری و محلی حضور یابد که بتواند یاور محرومان باشد.

رنجبر با بیان اینکه حضور در انتخابات نوعی وظیفه شرعی و همگانی است، یادآور شد: ملت ایران بار دیگر در 24 خرداد 92 حماسه ای به بلندای تاریخ می آفرینند.

مازندران با مختصات روستاهای بزرگ

وی با اعلام اینکه مازندران دارای شهرهای متعدد با مختصات روستاهای بزرگ است، افزود: متاسفانه همه شهرهای بزرگ و کوچک استان به دلیل بی توجهی های مسئولان قبلی توسعه همه جانبه ای نداشته اند.

رنجبر با اشاره به اینکه بودجه های فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و حتی آلایندگی ساری، مرکز مازندران از همه مراکز استانهای کشور کمتر است، افزود: بودجه آلایندگی مازندران 26 میلیارد تومان بوده در حالی که این اعتبار برای شهر اصفهان، 250 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه به دلیل تنگ نظری های برخی مسئولان استانی، مازندران هنوز به جایگاه واقعی خود در شاخص های توسعه ای نرسیده است، تصریح کرد: شهرهای شرقی استان نظیر نکا از فقر و محرومیت جدی و بالایی رنج می برند.

استاد دانشگاههای مازندران با اعلام اینکه متاسفانه شهرهای استان از فقدان طرح های بزرگ در رنج هستند، یادآور شد: متأسفانه مسئولان با اجرای طرح های کوچک می خواهند مردم را به اصطلاح شاد کنند.

رنجبر افزود: نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید برنامه مدونی برای توسعه شهر و دیار خود داشته و به شعارهای تبلیغاتی خود در پارلمان شهری عمل کنند.

نکا عقب مانده ترین شهر مازندران

محمد رضا غلامی، مدیرعامل انجمن بیماران خاص و سرطانی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه شهر نکا از عقب مانده ترین شهرهای استان در همه شاخص های توسعه ای است، اظهار داشت: متاسفانه صنایعی که در این شهر ایجاد شده هیچ عایدی برای شهروندان آن ندارند.

وی بیان داشت: کارخانه سیمان مازندران در نکا واقع است، در حالی که کارکنان آن افراد غیربومی شهرهای اطراف هستند و برای جوانان این شهر صرفا آلایندگی و بیماری های ناشی از آلودگی این صنایع عایدی دیگری ندارد.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، 24 اسفند 92 برگزار می شود.

