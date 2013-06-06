به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی چهارشنبه‌شب در مسجد جامع شهر دیر در جمع مردم این شهر اظهار داشت: امام(ره) حفظ نظام را از اوجب واجبات می‌دانست و امروز نیز برای ناکامی دشمن راه و خط امام(ره) را باید ادامه دهیم.

وی بیان کرد: دشمن با ایجاد فشار و تحریم درصدد تغییر رفتار و تسلیم مسئولان نظام است اما مسئولان باید همچون رهبر معظم انقلاب در برابر دشمن مقاوم باشند.

امام جمعه دیر اظهار کرد: ما از سازشی که عده‌ای در داخل به دنبال آن هستند خیری ندیده ایم و این افراد بدانند دشمن به دنبال نابودی اسلام و دین ما است.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: تا زمانی که پایبند ارزش‌های امام و انقلاب هستیم دشمن دست از سر ما بر نمی‌دارد.

وی رمز جاودانگی امام راحل را عمل صالح دانست و گفت: امام راحل به راه و هدف مقدس خود، ملت و خدای خود ایمان داشت و اعتقاد داشت که وعده خدای متعال محقق می‌شود.

امام جمعه دیر اضافه کرد: امام راحل دین و عزت جامعه ایرانی را به آنان برگرداند و روحی تازه در کالبد جامعه دمید.

وی در ارتباط با انتخابات24خرداد گفت: ملت قهرمان ایران با پاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب و با حضور در انتخابات24خرداد دشمن را برای همیشه ناکام خواهند گذاشت.

حجت‌الاسلام حسینی تصریح کرد: رئیس جمهور منتخب مردم باید سرباز ولایت باشد و خواست دشمن که تسلیم نظام است را تحقق نبخشد.