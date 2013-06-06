ممنوعیت الصاق عکس نامزدهای انتخاباتی بر روی تابلوهای دولتی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله علی اکبری پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد انتخابات اردبیل اضافه کرد: مدارس، بیمارستانها، ادارات دولتی و تابلوهای دولتی از موارد ممنوعیت الصاق عکس به شمار می رود.

وی با اشاره به آغاز تبلیغات کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستا در این استان تصریح کرد: تبلیغات کاندیداها از 16 لغایت 23 خرداد ماه سال جاری مطابق با موازین قانونی تعیین شده انجام می شود.

جانشین ستاد انتخابات استان با بیان اینکه در این دور از انتخابات شوراها 730 نفر کاندیدا از شهر و پنج هزار و 130 نفر از روستا رقابت خواهند کرد، افزود: در مجموع 150 نفر برای عضویت در شوراهای شهر و سه هزار و 92 نفر برای عضویت در شوراهای روستا انتخاب می شود.

وی با بیان اینکه انتخابات در 26 شهر و هزار و 29 روستای این استان پیش بینی شده است، متذکر شد: محل الصاق عکس و ستادهای انتخاباتی کاندیداها مشخص و پیش از این در جلسات مکرر اعلام شده است.

علی اکبری همچنین با تاکید به ضرورت رعایت قوانین تبلیغات، ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف از سوی ستاد یک کاندیدا برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی خواستار رعایت ضوابط از سوی هواداران کاندیداها شد و تاکید کرد: هیئت بازرسی و نظارت بر انتخابات تمامی رفتارهای تبلیغاتی کاندیداها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

جمعیت واجد شرایط رای در استان اردبیل 909 هزار نفر است که از این تعداد 37 هزار نفر رای اولی محسوب می شود.