بازسازی مناطق سیل زده در مشگین شهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده تصریح کرد: بارشهای فصلی در روزهای اخیر موجب خسارت قابل توجهی به تاسیسات شهری، معابر و اراضی کشاورزی شده است.

وی با تاکید به اینکه مهمترین بخش خسارات در حاشیه رود قره سو مشاهده می شود، ادامه داد: با آغاز به کار لایروبی این مناطق خسارات وارده به تدریج بازسازی خواهد شد.

عباداللهی در خصوص اراضی کشاورزی اضافه کرد: کشاورزان متضرر در صورتی که از بیمه حوادث برخوردارند می توانند با مراجعه به صندوق بیمه غرامت خود را دریافت کنند.

فرماندار مشگین شهر تاکید کرد: نبود بسترهای مقاومتی در مقابل بلایای طبیعی موجب شده است، این شهرستان همه ساله در فصول بارش دچار زیان مادی قابل توجهی شود.

وی خواستار توجه شهروندان به استفاده از بیمه حوادث شد و افزود: استفاده از بیمه می تواند بخش قابل توجهی از زیان وارده را مرتفع کند.