کاهش هشت درصدی صادرات اردبیل/ لزوم صادرات کالاهای دانش بنیان

ارژنگ عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در این مدت صادرات اردبیل از نظر ارزش نیز 24 درصد کاهش داشته است.

به گفته وی ميزان واردات استان اردبیل هم از لحاظ ارزش 56 درصد و از لحاظ وزن 53 درصد كاهش نشان می دهد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تعهد ارزي، محدوديت در خروج برخي از اقلام صادراتي و كاهش ارزش گذاري اقلام صادراتي در مقايسه با سال قبل را از مهمترین علل کاهش صادرات از این استان عنوان می کند.

وی ادامه داد: این عوامل باعث شده ارزش سيب زميني اردبیل نسبت به سال گذشته به نصف تقليل پيدا کند .

عزیزی بر اجراي برنامه های عمليات توسعه تجارت خارجي براي افزايش صادرات غير نفتي استان تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهميت بنگاههاي دانش بنيان در توسعه صادرات كالاهاي دانش بنيان افزود: براساس هدف گذاري هاي كشوري باید تا پايان برنامه پنجم هشت درصد كل صادرات غير نفتي كشور کالاهای دانش بنیان باشد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه این میزان صادرات غير نفتي كشور تا پايان برنامه ششم توسعه كشور 15 درصد و براساس چشم انداز سال 1404 حدود 20 درصد عنوان شده است، تاکید کرد: نانو تكنولوژي، بيو تكنولوژي، هوا فضا، سلول هاي بنيادي، انرژي هاي نو، ميكرو الكترونيك، اطلاعات و ارتباطات از جمله کالاهای دانش بنیان است.

وی تاکید کرد که استان اردبیل نیز باید با برنامه ریزی و هدف گذاری در این زمینه سهیم باشد.