گرایش جوانان به مواد محرک رو به افزایش است

اردلان سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای کنترل و پیشگیری از اعتیاد برنامه هایی در واحد سلامت روان مرکز بهداشت استان همدان در دست اجرا قرار دارد.

وی در ادامه بیان داشت: یک سری آموزش ها در قالب کارگاه های آموزشی برای پرسنل مرکز بهداشت که شامل کارشناسان، پزشکان و بهورز ها می شود در حال اجرا است.

مدیر گروه سلامت روان مرکز بهداشت استان همدان همچنین بیان داشت: در این زمینه تعدادی از روان شناسان نیز آموزش های لازم را در جامعه به مردم منتقل می کنند.

سلگی در ادامه افزود: در روستاهای تابع استان همدان نیز بهورزها با دعوت از کارشناسان مجرب آموزش هایی را در زمینه نشانه های بروز اعتیاد به روستاییان منتقل می کنند.

وی بیان داشت: همچنین در واحد های بهداشت مدارس نیز طرح هایی در قالب مسابقات نقاشی برای کودکان اجرا می شود.

سلگی در ادامه گفت: در زمینه کنترل و پیشگیری از اعتیاد برای گروه های سنی مختلف آموزش هایی خاص در دستور کار قرار دارد.

مدیر گروه سلامت روان مرکز بهداشت استان همدان با اشاره به وجود مراکز گذری برای مردان و زنان مبتلا به اعتیاد در حاشیه شهر های استان همدان بیان داشت: در این مراکزتعدادی پزشک، روان شناس و کارشناس مراجعه کنندگان را مشاوره و تحت درمان قرار می دهند.

وی با بیان اینکه ورود افراد در این مراکز اختیاری است اظهار داشت: بسته های کاهش آسیب، لباس و همچنین وسایل پیشگیری از ایدز نیز در این مراکز در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

سلگی با اشاره به اینکه مصرف مواد مخدر سنتی به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی در حال تغییر است، گفت: گرایش به مصرف شیشه در جامعه به خصوص در بین جوانان در حال افزایش است.

وی در ادامه افزود: شیشه به علت در دسترس بودن، مصرف راحت و خصوصیات ویژه ای که دارد بیشتر از سایر مواد مخدر موجود در جامعه جوانان را به سمت خود می کشاند.

مدیر گروه سلامت روان مرکز بهداشت استان همدان با اشاره به بیماری های روانی و افسردگی های موجود در جامعه اظهار داشت: جوانان به جای مراجعه به پزشک و درمان کامل افسردگی خود اقدام به خود درمانی با استفاده از مواد محرک می کنند.

سلگی همچنین بیان داشت: باور غلطی که در جامعه وجود دارد این است که مصرف شیشه اعتیاد آور نیست یا اینکه اعتیاد به مصرف تریاک و یا مواد مخدر دیگر را کاهش می دهد.

درمان اعتیاد به شیشه یک درمان روان شناختی است

وی در ادامه با بیان اینکه درمان اعتیاد به شیشه یک درمان روان شناختی است، اظهار داشت: ترک اعتیاد به شیشه بسیار سخت تر از سایر مواد مخدر است.

مدیر گروه سلامت روان مرکز بهداشت استان همدان با اشاره به اینکه بسیاری از بیماری های روانی و افسردگی های موجود در جامعه در مراحل اول به سادگی درمان می شوند، بیان داشت: افرادی که حتی مشکل کوچکی در زمینه بهداشت روان مانند اضطراب و استرس دارند باید با مراجعه به روان پزشک در پی درمان بیماری خود باشند.

سلگی در پایان سخنانش با اشاره به اهمیت درمان افسردگی ها و بیماری های روانی موجود در جامعه اظهار داشت: اگر بیماری های روانی و افسردگی های موجود در جامعه درمان شوند اعتیاد نیز در جامعه کاهش خواهد یافت.