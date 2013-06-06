خدا باوری مهمترین گزینه در انتخاب كانديداي اصلح است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ايرج مسجدي شامگاه چهارشنبه در هجدهمين يادواره 67 شهيد والامقام و پنج شهيد گمنام شهر ديباج در مسجد صاحب الزمان منطقه قلعه شهر ديباج و در جمع قشرهاي مختلف مردم اظهار داشت: مشاركت و حضور ملت ايران در روز 24 خرداد با آگاهي و بصيرت رقم می خورد و حماسه سياسي محقق خواهد شد.

وي با تاکید بر اینکه جايگاه و اهميت انتخابات در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برای آحاد مردم بسیار مهم و سرنوشت ساز است تصريح كرد: رسانه هاي داخلي و خارجي جهت ثبت میزان حضور و مشاركت ملت ايران در پاي صندوق هاي أخذ رأي لحظه شماري مي كنند.

فرمانده قرارگاه رمضان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اضافه كرد: ملت ايران براي لبيك به نداي رهبر انقلاب وظيفه خود می داند تا در روز 24 خرداد به صحنه بيايد و حماسه بزرگی را خلق كند و يك روز تاريخي و ملي دیگر را به ثبت برساند.

شهدا مايه عزت و افتخار ملت ايران هستند

اين فرمانده دوران 8 سال دفاع مقدس به نقش و جايگاه شهيد و شهادت در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران پرداخت و شهدا را مايه عزت و افتخار ملت ايران ذکر کرد و افزود: شهدا راه ظهور را با خون خويش هموار كردند و ادمه راه ایشان مهمترین وظیفه ماست که در غیر این صورت در روز قيامت مورد شفاعت ایشان نخواهیم بود.

به گفته مسجدي، مجالس شهدا از بهترين مجالس است و براي هميشه ماندگار خواهد بود.

وي همچنین به سالروز قيام 15 خرداد 42 نیز اشاره و اظهار داشت: قيام امام (ره) در آن زمان و پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران موجب حيات و زنده شدن دوباره ايران شد و در نهایت امروز منشأ و مبدأ حركت بيداري اسلامي در سراسر گیتی شده است.

ولايت فقيه رکن اصلی نظام است

فرمانده قرارگاه رمضان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به نقش و جايگاه ولايت فقيه در نظام ديني و اسلامي پرداخت و اظهار داشت: ولايت فقيه حافظ دين و نظام ديني است و هر جا كه از ولايت فقيه كمك خواستيم و تبعیت کردیم موفقيت و پيروزي از آن ما بود.

مسجدي ضمن تاکید بر اینکه ولايت فقيه رکن اصلی نظام است اضافه كرد: امام خميني (ره) فرمودند "پشیبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسد"، که این سخن نشان دهنده جايگاه ولايت فقيه در نظام اسلامی است.

وي همچنين در خاتمه به پيروزي هاي نیروی مقاومت حزب الله لبنان طی سالهای اخیر در مقابل رژیم صهیونیستی و نقش ايران در اين زمینه اشاره داشت و افزود: افتخار حزب الله لبنان پشیبانی نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در رأس آن رهبر فرزانه انقلاب از این نیرو است.