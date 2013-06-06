نامزدهای انتخاباتی گتوند اخلاق را رعایت کنند

هوشنگ محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم در انتخابات پیش رو بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری یک انتخابات پرشور و حماسی در شهرستان اندیشیده شده ضمن اینکه روسای کمیته های برگزار کننده انتخابات نیز باید تلاش ویژه ای داشته باشند و اگر مورد و مسئله ای وجود دارد نیز هرچه سریعتر اعلام کنند.
وی به تبلیغات انتخاباتی نیز اشاره کرد و افزود: کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به صورت قانونی عمل کرده و تبلیغات خود را در زمان مقرر انجام دهند و اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند.
فرماندار گتوند در استان خوزستان به امکانات و تجهیزات شعب انتخاباتی اشاره و ادامه داد: کار تجهیز محل شعب انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در حال انجام است و تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده است.
محمدپور همچنین افزود: با مجریان انتخابات شامل هیئتهای اجرایی و نظارت و بازرسی هماهنگی لازم انجام شده است و تا قبل از روز برگزاری انتخابات جلسات و کلاسهای توجیهی و آموزشی متعدد برای تمام دست اندرکاران انتخابات برگزار می شود.
