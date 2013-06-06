پیشرفت 20 درصدی پروژه فاضلاب شهرستان فردوس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هاشمی مقدم با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای طرح فاضلاب فردوس، اشاره کرد و اظهارداشت: مطالعات طراحی تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب انجام شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به کمبود اعتبارات عمرانی پیگیری‌ های لازم انجام و قرارداد احداث تصفیه خانه و بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب به طول 80 کیلومتر با سرمایه‌ گذاری حدود 450 میلیارد ریال با دوره بهره برداری 35 سال منعقد شده است.

به گفته وی باقیمانده شبکه به طول 90 کیلومتر دیگر با برآورد سال 88 حدود 550 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و زمان اجرای پروژه در صورت تامین اعتبارات لازم در بازه زمانی سال های 90-95 خواهد بود.

هاشمی مقدم تصریح کرد: برای اجرای بخش تصفیه خانه (با قسمت های حاضر) حدود 160 میلیارد ریال اعتبار لازم بوده که سرمایه گذار متعهد به تامین آن شده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی میزان پیشرفت فاضلاب فردوس را حدود 20 درصد ذکر کرد و گفت: تا کنون خط انتقال به طور کامل و بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب اجرا شده است.