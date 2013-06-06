چهره تبریز رنگ تبلیغات نامزدهای شورا گرفت/ تبلیغات کاندیداها با چاشنی پوستر

به گزارش خبرنگار مهر ، از بامداد امروز 16 خرداد ماه با فرارسیدن زمان قانونی تبلیغات شوراهای اسلامی شهر و روستا ستادهای انتخاباتی نامزدها و حامیان آنها بلافاصله کار خود را برای انجام تبلیغات آغاز کردند.

آنچه که در نخستین نگاه به تبلیغات نامزدهای انتخابات شورای اسلامی کلانشهر تبریز به چشم می خورد نصب پوسترها و تراکت های نامزدها در هر نقطه از شهر بود که متاسفانه از نصب بر روی علایم راهنمایی و رانندگی تا آویزان کردن از پل های عابر گذر و چسباندن بر روی دیوارهای تمیز و کیوسک های تلفن و پست برق ها را شامل می شود.

به نظر می رسد اقدامات شهرداری برای برخی از کاندیداهای شوراها هیچ ارزشی نداشته است ، کاندیداهایی که مدعی حضور در شورای اسلامی شهر هستند البته باید در احترام به ارگانی که فردا روز همکار شماره یک آن خواهند بود نفر اول باشند.

پیش از این شهردار کلانشهر تبریز از نصب محل های معین برای انجام تبلیغات کاندیداهای شورای اسلامی شهر در سطح نقاط مختلف مناطق تبریز خبر داده بود.

اقدام ارزشمندی که میلیون ها تومان از پول مردم برای سامان دهی تبلیغات کاندیداها صرف آن شده است اما گویی همکاران آتی شهردار و اعضای اصلی شورا وقعی بر این روند فرهنگی نمی نهند.

"ابرهیم - ز" یکی از شهروندان تبریزی گفت: موقع ورودم به ایستگاه اتوبوس با پوسترهای آویزان کاندیداها از در و دیوار این ایستگاه مواجه شدم و متاسفانه برخی هم با چسب و سیریش پوستر تبلیغاتی کاندیدای خود را بر شیشه های ایستگاه چسبانده و منظره زشتی را رقم زده بودند.

این در حالی بود که در طول مسیر می شد کارتن های آویزان تبلیغاتی نامزدها از شاخه های درختان را سطح شهر را به وفور دید.

علیرضا نوین شهردار تبریز نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: قبلا هم اعلام کرده ایم که تبلیغات باید در محل هایی که برای کاندیداها در نظر گرفته شده انجام شود تا زیبایی بصری شهر خراب نشود اما متاسفانه باز برخی ها به این امر توجه ندارند.

محمود چمنی فرماندار تبریز نیز به خبرنگار مهر گفت: قرار بر این است تا تمام کاندیداها در فضاهای مجازی که برای آنها در نظر گرفته شده است تبلیغات کنند و امیدواریم نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند.

اما به نظر می رسد آغاز تبلیغات در تبریز باز با طعم چسب و پوستر بوده و این روند تا انتها ادامه خواهد داشت.

گزارش از رامین فرهودی